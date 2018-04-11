В Москве пройдет концерт в полной темноте

Фестиваль новой музыки SOUND UP, ставший одним из самых заметных московских музыкальных явлений последних двух лет, открывает новый сезон. В этом году кураторы проекта готовят ряд масштабных событий. Среди них – выступление немецкого коллектива Bersarin Quartett, который представит российскую премьеру своей новой live-программы "7.1. surround concert". Концерт пройдет в полной темноте 27 апреля в кинотеатре "Иллюзион".

Bersarin Quartett – это творение немецкого композитора и электронного продюсера Томаса Бюкера, который выбрал для названия своего проекта имя Николая Берзарина, вызывающее гамму смешанных чувств. Генерал Берзарин – противоречивая историческая фигура, первый советский военный комендант Берлина, о жизни и смерти которого до сих пор продолжаются споры. Под стать названию, музыка Бюкера полна парадоксов.

В Москву Бюкер привезет новую программу "7.1 Surround Concert", еще отчетливее проявляющую тонкую, но прочную связь музыки Bersarin Quartett с кино. Использовав технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор и продюсер подготовил специальное live-выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Благодаря этому сонорные конструкции Bersarin Quartett можно будет услышать в невероятной динамике и детализации звука. Как обычно на киносеансах, свет в зале погаснет, чтобы ничто не отвлекало от рассказываемых музыкой историй и каждый слушатель смог в полной темноте "увидеть" на внутреннем экране собственный идеальный фильм, нарисованный воображением. "7.1 Surround Concert" от Bersarin Quartett – это уникальный и необычный опыт, который расширяет представление о том, как звук и музыка могут изменять состояние сознания.

Московская премьера "7.1 Surround Concert" пройдет в кинотеатре "Иллюзион", который открылся в 1966 году в сталинской высотке на Котельнической набережной и когда-то был единственным местом в Москве, где можно было посмотреть шедевры мирового кинематографа. Здесь выступали Акира Куросава, Сидней Поллак, Джульетта Мазина и многие другие знаменитые деятели кино, гостившие в российской столице. К двум козырям "7.1 Surround Concert" для Bersarin Quartett – многомерная музыка и технологическая новизна – "Иллюзион" добавит третий: величественную атмосферу киносеанса как торжественного ритуала – наследия той эпохи, когда кино считалось важнейшим из искусств.

В этом году кураторы проекта SOUND Sound Up готовят ряд масштабных событий, среди которых концерт знаменитого российского композитора, классика российской электроники, автора музыки к фильмам Андрея Тарковского Эдуарда Артемьева; новый проект на стыке хореографии и технологий с SILA SVETA; аудиовизуальный перформанс в рамках Года Японии с Новой Третьяковкой; концерт голландского композитора Симеона тен Хольта; экспериментальный проект "Музыка искусственного интеллекта" и многое другое. По традиции организаторы намерены удивлять зрителей и слушателей неожиданными пространствами и уникальной сценографией, специально разработанной для каждого концерта.