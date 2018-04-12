В московском фитнес-клубе выступит самая красивая DJ в мире

Фитнес-клуб UNIVERSE приглашает отметить свой День Рождения. Насыщенная программа и яркий праздник ждет всех гостей 14 апреля.



Уже на входе будут создавать настроение очаровательные черлидерши в нарядах черно-желтых корпоративных цветов. Показательные номера от красавиц зарядят энергетикой и создадут настроение вечера.

С самого начала праздника музыкальное настроение обеспечат резиденты лучших ночных заведений столицы. Первым за вертушками раздавать порцию танцевальной музыки будет диджей с самыми большими бицепсами – DJ York – R’n’B Dj #1 в России. Хедлайнером вечера станет самая красивая девушка диджей в мире, Мисс Россия и участница Мисс Вселенная – DJ Olesia Bond. За атмосферу отвечает ведущий вечера – шоумен Глеб Назаренко.

Зажигательные танцы от ярких go-go ladies клуба МИКС не дадут гостям скучать и раскачают во время вечеринки под жаркий DJ-сет.

Вместо обычной фотозоны участников праздника ждет мобильная студия с хромакеем, профессиональной техникой, светом, реквизитом и ассистентами, которые сделают для любого гостя в считанные минуты фото на пресс воле, посреди Вселенной, или на обложке глянцевого журнала Universe Magazine.

Легкие закуски, канапе, фрукты и напитки порадуют посетителей праздника, а главное – каждый сможет стать участником розыгрыша, в котором можно выиграть карты фитнес-клуба, спортивную одежду и подарки от партнеров. Кульминационный момент вечера – вкусный протеиновый торт.

Сбор гостей: 18.00

Начало программы: 19.00