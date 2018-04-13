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Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом

Фото: GLOBAL LOOK press/Bachmann Studios
В компании "Иммигрант Инвест" рассказали об условиях обновленной программы иммиграции за инвестиции, которую представила федерация Сент-Китс и Невис в начале апреля 2018 года.
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ФОНД УСТОЙЧИВОГО РОСТА

Фонд, взнос в который дает право на гражданство. С апреля 2018 заменил фонд помощи пострадавшим от ураганов. Цель Фонда устойчивого роста – привлечение инвестиций в развитие инфраструктурных, образовательных, энергетических и культурных проектов. Взнос в Фонд в размере 150 тысяч долларов гарантирует получение паспорта Сент-Китс и Невис индивидуальному заявителю. Пара супругов с двумя детьми должна инвестировать 195 тысяч.

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Изменения коснулись одной из стандартных процедур — инвестиций в недвижимость. Ранее стоимость объекта, покупка которого позволяла получить гражданство, равнялась 400 тысяч долларов. С апреля 2018-го эта цифра составляет 200 тысяч долларов. Владеть объектом нужно не менее семи лет. Его можно сдавать в аренду или жить там самому.

В 2018 году местные девелоперы добились снижения государственных сборов при покупке недвижимости со 125 тысяч до 75 тысяч долларов. Реформы несомненно привлекут внимание инвесторов к такому варианту. Его основная привлекательность – в возможности возврата вкладов.

САХАРНЫЙ ФОНД

Способ получения паспорта, который действует с 1984 года. Претендент на карибский паспорт должен инвестировать в фонд диверсификации сахарной промышленности 250 тысяч долларов. Семья из четырех человек – 300 тысяч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Отдельно оплачивается проверка на благонадежность — процедура, которая позволяет правительству Сент-Китс и Невис убедиться в порядочности и чистоте намерений участников программы. Стоимость проверки для заявителя – 7500 долларов, для членов его семьи – 4000 долларов за человека.


ЮК "Иммигрант Инвест" – сертифицированный полномочный представитель иммиграционных программ стран ЕС и Карибского бассейна в РФ. Одни из самых популярных инвестиционных программ в Европе — гражданство Мальты и Кипра. Компания оказывает клиентам юридическую поддержку и сопровождение на всех этапах сделки – от первой консультации до получения паспорта.

"Иммигрант Инвест"

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109012+7 (495) 150-40-55

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