В Москве пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум

24-26 апреля 2018 года в самом центре Москвы – в Экспоцентре на Красной Пресне – пройдет Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 2018)



БМКФ 2018 четвертый год подряд проходит при партнерстве и на площадке одного из самых значительных событий телекоммуникационной отрасли – выставки СВЯЗЬ 2018. Соорганизаторами БМКФ 2018 выступают ЦВК "Экспоцентр" и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).

Работа Форума в течение 3 дней будет проходить в конференционных залах в несколько параллельных потоков. Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможность свободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами и нужными ему докладчиками.

Также зарегистрированные участники Форума и Выставки смогут свободно перемещаться по территории всего Экспоцентра, принимая участие в максимальном объеме мероприятий в эти дни.

Связь, Телеком, Медиа, Интернет

Можно считать, что с момента появления БМКФ – объединенное мероприятие (СВЯЗЬ + МКФ) становится главным ежегодным проектом российской отрасли связи, телеком-сегмента, высоких технологий и интернета.

Для организаций, принимающих участие в проекте, БМКФ 2018 – уникальный формат взаимодействия сразу со многими категориями участников (пользователи, представители интернет-бизнеса, телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов государственной власти, представители СМИ и т.д.) А синергия с выставкой "Связь" – дает целый набор уникальных возможностей для реализации любых коммуникационных, маркетинговых и иных мероприятий.

Регистрация на БМКФ 2018

По оценке Оргкомитета, в Большом Медиа-Коммуникационном Форуме за 3 дня его работы примут участие более 3 000 человек.

Доступно бесплатное (льготное) участие – для определенных групп участников (докладчики, партнеры, эксперты, представители СМИ, представители профильных органов госвласти, студенты профильных ВУЗов, участники прошлых лет).

Все что нужно, чтобы стать участником БМКФ 2018 – пройти быструю онлайн-регистрацию с использованием платформы RUNET–ID и выбрать необходимый статус.

АPRЕЛЬ: все о PR и контент-менеджменте в ритейле

26 апреля 2018 г. в ЦВК “Экспоцентр” в рамках БМКФ 2018 пройдет конференция о PR и контент-менеджменте в ритейле – АPRЕЛЬ. Спикеры из "Эльдорадо", Ozon, РАЭК, "Совесть", Inventive Retail Group, “Ведомости” и др. поделятся лучшими практиками и рекомендациями по построению эффективных внешних коммуникаций.

В рамках конференции представители ведущих игроков рынка ритейла и смежных отраслей расскажут о самых успешных практиках применения инструментов PR и контент-менеджмента. Участники конференции получат практические рекомендации и ответы на самые актуальные вопросы от ведущих экспертов в области PR и маркетинга. Кроме того, АPRЕЛЬ – это также площадка для нетворкинга, где участники конференции смогут наладить полезные контакты.