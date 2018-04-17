Молодой фотограф Икуру Куваджима представляет выставку "Я, Обломов"

Международный фестиваль актуальной фотографии PHOTOBOOKFEST 2018 представляет выставку "Я, Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия).



"В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов". С этой первой строчки романа Гончарова начинается путешествие японского документального фотографа Икуру Куваджимы во времени и пространстве, к истокам "загадочной русской души" и в глубину собственных снов.

Проект "Я, Обломов" балансирует между фотографическим переосмыслением классики русской литературы и попыткой обретения новой культурной идентичности. Другими словами, опираясь на текст Гончарова, Икуру рассказывает одновременно и о себе, и о зрителе. Эта по-японски аккуратная серия автопортретов важна не только географией (Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата, Киев, Бишкек, Самара, д. Морки и проч.), но и многообразием пространств для размышления, в которых находит себя спящим Икуру Обломов.

Автопортрет – яркое явление в фотографии. Вспомним, например, Ясумасу Моримуру, который своими работами переосмысляет массовую культуру и мировую историю искусства. Или китайского художника Лю Болиня, благодаря гриму и декорациям сливающийся с окружающей средой.

Икуру Куваджима совмещает оба эти подхода к работе с жанром автопортрета. Автор комментирует постсоветскую среду ("обломовщину"), в которой находится сам, и предлагает зрителю окинуть классический текст Гончарова свежим взглядом.

Выставка представит порядка сорока работ из проекта "Я, Обломов". В пространство экспозиции будет также включена одноименная авторская фотокнига с шестью вариантами обложки-подушки, изданная при поддержке PHOTOBOOKFEST в 2017 году.

Куратор выставки Катерина Зуева.

Об авторе:

Икуру Куваджима изучал журналистику в Миссурийском университете (Колумбия, США), последние пять лет путешествовал и работал в Румынии, Украине, Киргизии, Казахстане и России. Публиковался в таких изданиях, как "National Geographic", "Wired Magazine Photo Blog", "Newsweek Japan", "Le Monde", "Русский Репортер", "Marie Claire", "New York Times Lens Blog", "Forbes Magazine", "Guardian", "Esquire Russia".

Работы Икуру Куваджимы были представлены на Венецианской биеннале в павильоне Центральной Азии (Италия, 2013), на фестивале Noorderlicht "Metropolis – City Life in the Urban Age" (Голландия, 2011), в рамках проектов "Мари. Research/ Чуваши. Research" (галерея "Триумф", Москва, 2015) "Метагеография" (Третьяковская Галерея, Москва, 2015), "Каждый день зимы" (Музей "Дом Метенкова", Екатеринбург, 2015) и многих других.

Икуру также работает с форматом фотокниги, его проекты были отмечены международными наградами Kassel Dummy Award, Self Publish Riga, Vienna Photobook Award, а фотокнига "Я, Обломов" удостоилась главного приза в Конкурсе книжных макетов PHOTOBOOKFEST 2017.