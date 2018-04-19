Развитие регионов – инвестиции в будущее
20 апреля 2018 года в Hyatt Regency Sochi, состоится Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" в поддержку государственной политики социально-экономического развития регионов. Место проведения выбрано не случайно: Сочи – один из самых развитых региональных центров России. Целью Программы является сокращение уровня дифференциации в состоянии региональной экономики и качестве жизни населения. Cвоим опытом развития регионов поделится Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Геннадий Губин.
В рамках Форума состоится обсуждение основных вопросов регионального развития, одним из ведущих спикеров которого станет Начальник Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.
Участникам круглого стола представится возможность прослушать доклад Министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова и обсудить актуальные вопросы развития регионов.
Поддержит дискуссию топ-менеджмент головных офисов компаний "Faberlic", "МаксимаТелеком", "Группа Т-1", Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", системного интегратора РТЛабс, ОСГ Рекордс менеджмент, Национальной юридической службы "Амулекс".
Основные темы обсуждения:
• Цифровая экономика и Smart City: первые шаги к созданию регионов будущего;
• Сфера занятости: профстажировки, стимулирование занятости молодежи, социальная занятость населения;
• Региональные продукты и услуги, общественные движения и проекты: доступная среда;
• Территориальный брендинг и социальная стабильность региона.
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