Развитие регионов – инвестиции в будущее

Социально-экономическое развитие регионов – задача не только государственных институтов власти, но и бизнес-сообщества. Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" предоставляет возможность для конструктивного диалога между представителями общества, государственных и коммерческих организаций.

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