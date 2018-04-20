Объявлены номинанты легендарной премии на звание лучшего ресторана Москвы

Оргкомитет Премии, который возглавляют Андрей Фомин и Игорь Губернский, определил два состава Жюри – Общественный Совет, в который вошли пятьдесят известных персон: издателей, главных редакторов, деятелей культуры, бизнесменов, и Совет ресторанных критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных обозревателей. Именно им предстоит выбрать лучшие рестораны России.
Список номинантов этого года – TOP-30 лучших ресторанов Москвы:
Белуга, Березка, Восход, Горыныч, Жеральдин, Кофемания, Матрешка, Северяне, Сыроварня, Южане, 800 Contemporary Steak, AQ Kitchen, Big Wine Freaks, Bro&N, Butler, Glenuill, Insight, Erwin.Река.Море.Океан, Kazbek, Margarita Bistro, Nofar, OVO by Carlo Cracco, Patara, Remy Kitchen Bakery, Salumeria, Savva, Selfie, Twins Garden, Varvara Cafe, White Rabbit.
Во всех ресторанах - номинантах до конца апреля гостям предлагается меню "Лавровый Лист" с главными хитами. Заказав блюда из этого меню, можно получить полное представление о кухне и уровне ресторана и сравнить свой выбор с мнением профессионалов.
На церемонии будут названы победители в номинациях:
В этом году Оргкомитет Премии ввел две новых номинации: "Персона Года", и в содружестве с генеральным партнером премии шотландским односолодовым виски The Macallan, учредил номинацию "Прорыв Года".
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