Ирину Алферову сделали богиней

В Театре "Школа современной пьесы" 22 апреля 2018 года состоится премьера спектакля "Телефонная комедия" по пьесе Владимира Жеребцова "Позвоночница". Самая прекрасная и добрая актриса российского театра Ирина Алферова в роли Богини, которая вершит судьбы обычных людей.

Впрочем, вершит – сильно сказано: она пытается это делать вопреки строгим инструкциям, действующим в загадочном Департаменте случайности. Позвоночница высшего разряда (а именно такова должность героини Ирины Алферовой) обязана обеспечивать случайные телефонные соединения, совершенно не задумываясь о последствиях. Но доброта Богини не позволяет ей оставить на произвол судьбы запутавшихся в жизненных коллизиях смешных и жалких людей.

Вот полицейский Барсуков (Максим Евсеев), потерявший именное оружие, а вот интеллигентный очкарик Георгий Валентинович (Алексей Гнилицкий), которого мучит совесть из-за проданной "налево" антикварной книги, вот трусливый похоронный агент (Кирилл Емельянов), до смерти боящийся своих клиентов, а вот пьянчужка, которая очень хочет почувствовать себя любящей матерью (Ольга Гусилетова). Все они, даже группа "реальных пацанов", скрывающихся от бандитских разборок в больнице, вызывают у Позвоночницы сочувствие и желание помочь. Как? Да очень просто: соединяя их по телефону таким образом, чтобы дать им шанс выкарабкаться из патовой ситуации. Строгий куратор (Олег Царев) напрасно пытается помешать ей. Да и как помешаешь, если их связывает давнее чувство – вполне человеческое, хоть они и высшие существа.

А над всем этим – где-то, за таинственной завесой – рулит Главный. Кто он? Да и существует ли на самом деле? Развязка спектакля окажется для зрителей сюрпризом.

Неожиданно и остро-современное визуальное решение этой эксцентричной комедии положений, где ирония соседствует с лирикой, а приемы традиционного театра с буффонадой. Ну а Ирина Алферова – остается Ириной Алферовой: прекрасной волшебницей, самой красивой и доброй Позвоночницей в мире.