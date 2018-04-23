"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе

Ситуация внутри психиатрической лечебницы ассоциируется одновременно и с сюжетами литературы и с фантастикой реальной жизни: от чеховской "Палаты №6" до "Полета над гнездом кукушки" К. Кизи, от позорного процесса Иосифа Бродского до публикаций прессы, проникшей за недоступные двери психбольниц.
Веселая палата №3 – обширный срез общественной жизни России 80-х. Все формы клинического безумия и тихого сумасшествия, здравого смысла и гениальных проблесков интуиции, все виды протеста против бессмысленности жестокого мира, все нации и возрасты в разношерстных рядах бойцов…
Спешите видеть замечательный слаженный актерский ансамбль и события ночи с 30 апреля на 1 мая – Вальпургиевой ночи.
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