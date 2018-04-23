"Вальпургиеву ночь" поставили на сцене Театра на Юго-Западе

В Театре на Юго-Западе 24 мая можно посмотреть потрясающий спектакль "Вальпургиева ночь" по пьесе Венедикта Ерофеева.

Ситуация внутри психиатрической лечебницы ассоциируется одновременно и с сюжетами литературы и с фантастикой реальной жизни: от чеховской "Палаты №6" до "Полета над гнездом кукушки" К. Кизи, от позорного процесса Иосифа Бродского до публикаций прессы, проникшей за недоступные двери психбольниц.

Веселая палата №3 – обширный срез общественной жизни России 80-х. Все формы клинического безумия и тихого сумасшествия, здравого смысла и гениальных проблесков интуиции, все виды протеста против бессмысленности жестокого мира, все нации и возрасты в разношерстных рядах бойцов…

Спешите видеть замечательный слаженный актерский ансамбль и события ночи с 30 апреля на 1 мая – Вальпургиевой ночи.