Благотворительный Забег 5275 состоялся в Москве

В "Парке Горького" под лозунгом "Беги ради жизни!" состоялся 7-й благотворительный Забег 5275 фонда "Линия жизни". Принять участие в семейном празднике смогли все желающие с самым разным уровнем спортивной подготовки.

К Забегу 5275 присоединились дети от 7 лет – они пробовали свои силы в забеге на 1 км. Для участников постарше были предусмотрены две дистанции на 5 и 10 км. Несмотря на холодное ветреное утро, праздник удался – желающих бежать ради жизни собралось около двух тысяч человек, самому старшему бегуну исполнилось недавно 78 лет! Спасибо за позитивное настроение нашему постоянному ведущему Дмитрию Михееву и новому другу фонда 2-х кратной чемпионке мира по бодифитнесу Юлии Ушаковой.

"Потребность помогать есть у всех независимо от статуса и возраста. Забег 5275 – это самая доступная возможность привлечь внимание к здоровому образу жизни и спасению тяжелобольных детей", – комментирует состоявшееся мероприятие президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

На забеге фонд "Линия жизни" помог собрать средства для Зелепукина Ивана 2005 г.р., проживающего в подмосковном Ступино. Диагноз ребенка – остеосаркома дистального отдела правой бедренной кости. Для проведения органосохраняющей операции Ивану требуется онкологический раздвижной эндопротез.

Перед стартом забегов фонд запустил флешмоб #шнуркидобра для привлечения внимания к возможностям детского эндопротезирования при костных саркомах. Ведущий Дмитрий Михеев объяснил собравшимся суть флешмоба и прямо на сцене связал свои шнурки со шнурками Фаины Захаровой. "Такое простое действие, но попробуйте пройти несколько шагов? Вам будет очень сложно. Вы почувствовали, что ждет ребенка, которому грозит ампутация, – комментировал свои действия ведущий забега, – "Современный высокотехнологичный эндопротез вытягивается с помощью специальных магнитов, а это значит, что имплант будет расти вместе с ребенком!"

На старт Забега 5275 приехали подопечные фонда "Линия жизни". Они приняли участие в благотворительном забеге. Среди участников бежала также Юлия Ушакова заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, мастер спорта России международного класса, мисс "Фигура Олимпия" и звезды телеканала Musicbox. Среди них были замечены: Колесникова Диана, Юрченко Григорий, Ахмедова Сабина, NJohn Евгений, Дафаловская Анастасия и Алекс Симонс.

Благодаря Забегу 5275 фонд "Линия жизни" помог уже 21 ребенку за 2012-2017 гг.

Подробные результаты забега можно посмотреть здесь.