Грымов рассказал о судьбах земных женщин
Для того, что бы изменить несправедливый ход истории героини, которых автор иронично называет Матрешками, отважно отправляются на встречу с Богами, и требование у них одно : пусть все люди на земле станут счастливыми! Нужно ли Богам, что бы все становились счастливыми и на что готовы пойти женщины ради счастья своих близких?
Постановка очень трогательная и близкая каждому человеку, кто верит в любовь и настоящие чувства. В главных ролях : Лика Нифонтова, Надежда Меньшова и Мария Орлова.
Смотрите "Матрешки на округлости земли" в театре "Модерн" 14 мая в 19:00
Подходит для просмотра от 14 лет.
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