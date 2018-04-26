Вышла первая серия реалити-шоу Банк Хоум Кредит о смарт-шопинге

– это первое интерактивное реалити-шоу, которое посвящено смарт-шопингу. Его цель – научить зрителей корректно пользоваться банковскими продуктами и показать, что жить можно здесь и сейчас, а не откладывая все на завтра.

Шоу будет состоять из пяти выпусков, каждый из которых посвящен актуальному для многих молодых людей финансовому вопросу – например, как максимально выгодно купить мебель для дома или отправиться в путешествие. Вести каждый эпизод будет известный блогер-миллионник. Так, ведущий первой серии – Дима Масленников. В других выпусках появятся Николай Соболев, Тимур Сидельников, Макс Брандт и Ольга Медынич.

Участники шоу – две молодые пары, которых выбрали зрители из пяти пар-претендентов. Они будут бороться между собой за главный приз – миллион рублей.

Парам предстоит пройти задания в каждом из выпусков шоу, а зрители уже проголосовали за усложнения этих заданий. Парам придется продемонстрировать свои навыки смарт-шопинга с неожиданной точки зрения – например, решить, какой банковский продукт лучше всего подходит для покупки старого советского холодильника, а какой – для организации вечеринки в бомж-стиле. При этом продукты можно будет использовать только один раз.

После каждого выпуска зрители голосованием определят пару, которая справилась с заданием лучше. А главный приз получат те участники, которые наберут самое большое количество голосов по итогам всех эпизодов шоу.

По словам Марии Бурак, директора департамента маркетинга и маркетинговых коммуникаций Банка Хоум Кредит, "зрители шоу – это молодые и активные люди, которые интересуются всем новым и не хотят откладывать жизнь на завтра. Мы хотим показать, что даже самую безумную мечту можно исполнить уже сейчас, если грамотно пользоваться продуктами банка".

Креативную концепцию и реализацию проекта выполнило агентство R:TA. По словам Яны Дудочкиной (Creative Group Head), они "специально выбрали формат реалити-шоу, потому что он может наглядно продемонстрировать то, как банковские продукты применяются в реальной жизни. Целевая аудитория продуктов Банка Хоум Кредит – это современные молодые люди, уставшие от традиционной рекламы. Они хотят аутентичности и разговора на одном языке. Мы надеемся, что это шоу о принципах смарт-шопинга им не просто понравится, но и принесет реальную пользу".