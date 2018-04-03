В Москве пройдет форум Women Role Model

В столичном отеле Sheraton Palace Hotel 7 апреля пройдет форум Women Role Model. Знаменитые коучи помогут женщинам определиться со своими целями и желаниями, посмотреть в глаза собственным страхам и амбициям.

Мы не задаемся вопросом "Чего хочет Женщина", и не предлагаем рецепты решения сложных ситуаций. Каждый из приглашённых спикеров проекта, делиться опытом своих поражений и успехов, мотивирую и вдохновляя гостей мероприятия. Успешные представительницы прекрасного пола (радио, телевидение, бизнес), профессиональные психологи, медийные лица, сексологи и коучи. Люди, добившиеся успеха в своей области и готовые поделиться своим опытом, мотивируя и вдохновляя.

Не зная особенностей собственной гендерной психологии, Женщины легко отдаются во власть эмоциям, а нехватка знаний о женской психологии лишает нас ответов на многие вопросы, что приводит к непониманию, внутренним конфликтам, зарождению обид, разрыву отношений.

Современная женщина интеллектуальна и разносторонне развита, ей хочется реализовывать себя и удовлетворять свои амбиции в профессии, отношениях, сексе, материнстве. Делать это приходится, зачастую играя по мужским правилам.

Эмоциональность и страх одиночества, желание профессиональной реализации и сложности материнства, сексуальная удовлетворенность и отношения с мужчиной, – темы интерактивных выступлений успешно практикующих психологов, сексологов и индивидуальных коучей.

Каждый из гостей сможет задать свой вопрос и подключится к интересующим его дискуссиям.

Вне зависимости от вашего возраста, статуса и жизненных целей, опыт и практика выступающих специалистов будет интересен как Женщинам, так и Мужчинам.

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