В Доме музыки пройдет юбилейный концерт Виктора Зинчука
Лучшие произведения музыкальной классики трех столетий в виртуозном исполнении Золотой гитары России. Каждое произведение – музыкальная история, которую Виктор предваряет небольшим интересным рассказом о композиторе. Помимо любимых слушателями и всегда ожидаемых произведений И. С. Баха, Дж. Россини, В. Моцарта и других, прозвучат несколько кельтских композиций в сопровождении ирландского ансамбля "Эридан" под руководством Игоря Денисова и ирландского оркестра волынщиков Евгения Лапекина.
Не обойдется и без приятных сюрпризов – Маэстро обещает сразу несколько премьер. Всех секретов он не раскрывает, но известно, что в программу будет включена новые
авторские композиции. Вместе с Виктором и группой "Неоклассик" на сцену выйдет
скрипичный дуэт "Вега".
Живое общение с публикой, виртуозное свежее прочтение классики, искренность и
обаяние – все то, за что мы любим концерты Виктора Зинчука, останется неизменным. Только один юбилейный концерт 9 апреля на сцене Светлановского зала Московского
Дома Музыки!
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