В Доме музыки пройдет юбилейный концерт Виктора Зинчука

Большой Юбилейный концерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы "Неоклассик" пройдет 9 апреля 2018 года на сцене Дома Музыки. Гитарист, чье имя занесено в Книгу Рекордов Гиннеса, готов подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие, а также с по-настоящему виртуозным размахом отметить свой юбилей!



Лучшие произведения музыкальной классики трех столетий в виртуозном исполнении Золотой гитары России. Каждое произведение – музыкальная история, которую Виктор предваряет небольшим интересным рассказом о композиторе. Помимо любимых слушателями и всегда ожидаемых произведений И. С. Баха, Дж. Россини, В. Моцарта и других, прозвучат несколько кельтских композиций в сопровождении ирландского ансамбля "Эридан" под руководством Игоря Денисова и ирландского оркестра волынщиков Евгения Лапекина.

Не обойдется и без приятных сюрпризов – Маэстро обещает сразу несколько премьер. Всех секретов он не раскрывает, но известно, что в программу будет включена новые авторские композиции. Вместе с Виктором и группой "Неоклассик" на сцену выйдет скрипичный дуэт "Вега". Живое общение с публикой, виртуозное свежее прочтение классики, искренность и обаяние – все то, за что мы любим концерты Виктора Зинчука, останется неизменным. Только один юбилейный концерт 9 апреля на сцене Светлановского зала Московского Дома Музыки!

