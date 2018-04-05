В Доме музыки состоится творческий вечер Андрея Кончаловского

13 апреля 2018 года в Московском Доме Музыки состоится творческий вечер Андрея Сергеевича Кончаловского, режиссера театра и кино, сценариста, продюсера, Народного артиста России – "Чехов в моей жизни".



Для Кончаловского, в творческой биографии которого несколько спектаклей и художественных фильмов по пьесам Антона Павловича, Чехов "неисчерпаем", сколько бы он к нему ни обращался. Всякий раз он видит в нем что-то ранее не замеченное, не почувствованное, не открытое. И это два разных режиссера, два разных человека – тот, который снял фильм "Дядя Ваня" в 1970 и тот, кто поставил одноименный спектакль почти через сорок лет.

Тонкое, глубокое и одновременно ясное исследование Кончаловского"Чехов в моей жизни" будет проиллюстрировано фрагментами из фильмов и спектаклей "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", документальными съемками и архивными фото. В течение творческого вечера Андрей Кончаловский также приоткроет секреты своей профессии, расскажет о "скрытых смыслах", которые посвященный зритель угадывает в его картинах и спектаклях. И, разумеется, режиссер ответит на вопросы зрителей.

"Чехов вечен, потому что у него нет ответов, а только вопросы. А в великой драматургии всегда есть тайна. Собственно, эту тайну и пытаются разгадать до сих пор, но сделать этого нельзя, как нельзя ответить на вопрос, что такое жизнь", – говорит Андрей Кончаловский.

