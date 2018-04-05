Шуфутинский отметит 70-й юбилей на сцене "Крокуса"

Грандиозный концерт к 70-му юбилею короля русского шансона Михаила Шуфутинского пройдет на сцене концертного зала "Крокус Сити Холл" 15 апреля 2018 года. Только в этот вечер юбиляр презентует большую концертную программу, в которой запланировано несколько незабываемых премьер, как яркое дополнение масштабного праздника!



Каждый концерт Михаила Шуфутинского – это всегда умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой! Оркестр, балет, сам Артист и атмосфера концерта отправят зрителей в путешествие по удивительному миру легендарного талантливого человека и на несколько часов, которые, позабыв о повседневности, окунутся в чудесный, наполненный самыми яркими эмоциям праздник длинною в целую эпоху.

Концерт не оставит никого равнодушными, а как может быть иначе, если Михаил Шуфутинский празднует свой юбилей вместе со всеми зрителями. В этот вечер прозвучат со сцены любимые хиты, от "Третьего сентября" до "Еврейского портного", от "Наколочки" до "Марджанджи", от "Соло" до "Сгорая плачут свечи" и многие, многие, многие другие песни, которые звучат в эфирах радиостанций, ими буквально заполнен интернет, их поют в ресторанах и караоке, они раздаются из окон домов и автомобилей всей страны.

В этот великолепный праздничный вечер на сцену с Михаилом Шуфутинским выйдут самые известные музыканты и друзья, которые приготовили множество сюрпризов как для зрителей, так и для самого юбиляра: Александр Розенбаум, Стас Михайлов, Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Елена Воробей, Денис Клявер, Анастасия Спиридонова, Валерий Курас, Анастасия Макеева и Хор Турецкого. Все подробности программы не раскрываются, но количество удивительных и самых разнообразных творческих подарков поразит воображение даже самого искушенного зрителя, ведь поздравлять признанного Короля могут только с особым размахом.

На концерте будет вестись телевизионная съемка.

