В Москве наградили людей со сверхспособностями

Покушение на предателя Скрипаля Страшная трагедия в Кемерово Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
"Она две недели назад умерла": сенсационное заявление о Волочковой
Народ смакует похабные снимки голых Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Сбежавшая из России Собчак показала живот
партнеры
Пятница 6 апреля
Лента новостей
11:39
Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда
11:26
В Москве иномарка протаранила толпу пешеходов на зебре
11:02
Роскомнадзор требует через суд заблокировать Telegram
10:57
Жительница Подмосковья пришила палец к платью
10:42
Дочь Курта Кобейна написала свою первую песню (видео)
10:30
Рубль сдает позиции под натиском доллара
10:25
Юрий Дудь раскрыл правду о своих доходах
10:15
Главные события Москвы с 5 по 12 апреля
10:02
У безработного 20-летнего москвича украли Gelandewagen
09:53
Ученые: Голодание продлевает жизнь
09:22
Чем удивит парад Победы 9 мая
09:13
Известный мультипликатор скончался от рака
09:10
В Москве соберутся лучшие специалисты по токен-экономике
08:49
Как Терезе Мэй удалось выставить Россию убийцей
08:35
Новая подружка Питта утерла нос истеричке Джоли
08:28
В доме отравленных Скрипалей нашли несколько трупов
08:03
В жутком ДТП под Москвой погибли два человека
08:02
Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры
08:01
Как живут первые переселенцы по программе реновации
22:03
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
22:03
44-летняя красавица Королева переплюнула себя в молодости
21:59
Что такое "Новичок" и с чем его едят
21:56
Звезда Instagram погибла в ДТП сразу после родителей
21:55
Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
21:52
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
21:36
Экстремалка Хилькевич подвергла опасности будущего малыша
21:31
В Москве пассажирка трамвая получила жуткую травму и умерла
21:25
Пятилетний сын Рудковской откровенно о побоях в семье
20:57
"Я первая женщина Толика": у Бузовой нашлась серьезная соперница
20:47
Пограничники проморгали: как украинские пираты захватили российское судно
20:46
Тарасова огорошила поклонников горькой новостью
20:22
Родившую 14-летнюю школьницу осрамили у Борисова
20:05
Воющий от боли Панин пустился в бега из-за ареста
19:50
Обнародовано загадочное сообщение умершей певицы
19:48
Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
19:40
Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
19:39
В московском метро произошел сбой
19:28
На дачном участке в Балашихе нашли труп младенца
18:57
В Москве пациентка скончалась после смертельного укола
18:39
Дайнеко жестко отреагировала на обвинения бывшего мужа
18:18
"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
18:00
Путин назначил нового посла в Израиле
17:41
Нюшу застукали в роддоме
17:33
Джинсовые стринги шокировали мир
17:25
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
16:52
Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем
16:46
Знаменитый певец записал гимн гей-любви
16:36
Сбитая с толку Скрипаль выступила с жалобным обращением
16:17
В Москве эвакуировали ТЦ "Персей"
16:17
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
16:16
Охранник Березовского покаялся за фейковый компромат
16:12
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
15:59
К чему снится свадьба
15:45
Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
15:28
Неожиданное заявление Цымбалюк-Романовской: Джигарханяна уже нет
15:18
Позорная перепалка королевы со свекровью попала на видео
15:13
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
14:48
Папа жив: дочь Скрипаля вышла на связь с Россией
14:40
Наследницу Вербицкой арестовали
14:39
Новый вид мошенничества держит в страхе москвичей
14:18
Стриженовы прогнали посягнувшую на святыню дочь
14:18
Лукашенко поплатился за слова о наклоняющей его России
14:18
Что случилось с лицом 34-летней Алсу
14:17
Скончался известный российский фотожурналист
14:04
Летевший в Таиланд лайнер развернули из-за бомбы
13:56
Заживо погребенный провидец оставил сценарий третьей мировой войны
13:55
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
13:55
Почему для России важно провести ЭКСПО-2025
13:37
Дарья Повереннова об измене мужу: Я не имела права врать
13:36
Проекты ТПУ на Кожуховской линии метро выставят на торги
13:28
В Ставропольском крае разбился вертолет Ми-2
13:15
На "Беломорской" начались отделочные работы
13:11
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
12:58
Украина объявила о начале возврата Крыма
12:50
34-летний россиянин уснул в машине и сгорел
12:44
Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской
12:37
Прилучный похвастался новым автомобилем за 20 миллионов
12:28
"Росатом" создает "беспилотные" суда для Арктики
12:18
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
12:17
В Москве на пешеходном переходе автомобиль сбил ребенка
12:10
Униженный муж разгромил Дайнеко в откровенном интервью
11:58
"Пьющей чай из презерватива" Малышевой светит тюремный срок
11:52
В центре Москвы найдены уникальные надгробия
11:38
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора
11:28
Макаронная диета: легкий способ похудеть
11:19
68-летняя Пугачева на юбилее у Резника предстала резко помолодевшей
11:13
Довела: Малинин вступил в борьбу с бывшей женой Зарубиной
11:11
Под Москвой двухлетнюю девочку насмерть раздавил телевизор
10:43
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
10:43
В Иркутске на уроке школьник ударил ножом в спину одноклассника
10:37
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
10:22
Актер Юрий Назаров получил тяжелую травму головы
10:12
Семья отвечавшего за безопасность в "Зимней вишне" повара прозябает в нищете
09:52
Слабоумие и отвага: студент попытался задуть пылающую розетку (видео)
09:38
Прекрасная вдова Хворостовского: И врагу не пожелаю того, что перенесли я и мои дети
09:33
Ученые раскрыли причину повышенного аппетита у курильщиков
09:02
Сколько денег нужно россиянам для нормальной жизни
09:01
В Москве наградят победителей премии "Headliner года"
08:52
Новое неожиданное признание Бузовой после слов о беременности
08:43
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой
Бузова сделала официальное заявление о беременности
Рыдай, Виталина: 52-летняя Мазур показала всей стране роскошную грудь
Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"
Затравленная Малышева прикрылась трагедией в Кемерово
Испуганная Цымбалюк-Романовская отдала самое ценное Джигарханяну
Пресс-релизы

В Москве наградили людей со сверхспособностями

Фото: пресс-служба
Первая Международная Премия в области эзотерики “LOTYS” ("ЛОТОС") состоялась 31марта 2018 года в Москве, в концертном зале “Королевский" на территории Останкинской телебашни. 
прочитано 957 раз

Премия выдавалась в 25 номинациях: лучший астролог, хиромант, таролог, экстрасенс,ясновидящий, мистик, парапсихолог и других. По словам организаторов, компании Vavovich (Андрей Городнюк), ProJust produchion (Фатима Хадуева) и Lotys Production (Ирина Котихина), данное мероприятие – Премия “LOTYS” -уникально своим форматом. Впервые голоса за своих победителей отдали живые люди с помощью интернет–голосования, которое закончилось за час до начала Премии. Поэтому фамилии и имена победителей записывались так же в онлайн режиме. Зал, рассчитанный на 750 мест, был заполнен людьми, которые считают себя Сверхчувствительными. Многие пришли посмотреть и поздравить финалистов. Участники были из разных стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии... Голоса приходили из многих стран ближнего и даже дальнего зарубежья. Это дало Премии статус Международного события. Приз получили лучшие из лучших. В каждой номинации по итогам интернет-голосования было три претендента и только один победитель.

Фото: пресс-служба

В Церемонии награждения приняли участие звезды Российской эстрады, представители шоу-бизнеса и искусства. Среди них группа “Стрелки”, Надя Ручка, Елена Беркова, Никита Малинин, Александр Фадеев (Данко), Виктория Пьер-Мари, Катя Ковская, Григорий Юрченко, Ирсон Кудикова и группа “Шурале”, Дмитрий Несторов и другие. Вели Премию шоумен, ведущий Муз-ТВ Артем Шалимов и известная в мире эзотерики ведущая мистических проектов Фатима Хадуева. 

Фото: пресс-служба

Среди гостей были участники телепроектов “Битва экстрасенсов” канал ТнТ, “Человек-невидимка” канал ТВ3, “Гадалка” ТВ3, “Дневник экстрасенса” ТВЗ, “Другой мир” МИР, “Сверхъестественный отбор” первый канал, “Черное-белое”. Надежда Шевченко, Роман Фад,Николь Кузнецова, Дардо Кусто, Алена Орлова, Анатолий Ледянев, Виктория Железнова, Мирослава Буш, Таисья Недзведская и многие другие.

Фото: пресс-служба

Всех участников встречали на красной дорожке, были розыгрыши призов и подарки от партнеров. По своему масштабу премия “LOTYS” по праву может считаться крупнейшим проектом в области сверхспособностей человека. Основная идея показать, что кроме именитых и известных специалистов данного направления есть и другие специалисты, которые не попали в объективы телекамер, но по своим способностям не уступают медийным.

“Не у каждого экстрасенса есть шанс или возможности попасть на телепередачи и показать себя, поэтому мы организовали премию, где каждый может свободно заявить о себе или о понравившемся ему мастере,” – говорят организаторы.

5 апреля 2018, 12:08
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2018
просмотры: 123

Юрий Грымов поставил бестселлер "О дивный новый мир"

Предсказания автора антиутопии начали неумолимо сбываться в будущем

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2018
просмотры: 123

Шуфутинский отметит 70-й юбилей на сцене "Крокуса"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2018
просмотры: 123

В Доме музыки состоится творческий вечер Андрея Кончаловского

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 апреля 2018
просмотры: 123

Финал Конкурса молодых модельеров прошел в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

В Доме музыки пройдет юбилейный концерт Виктора Зинчука

Маэстро обещает подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

Премия BEST.RU 2017: началось голосование экспертного совета

Оргкомитет национальной премии объявляет о начале второго этапа определения победителей

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

Группа компаний "АРКС" приступила к отделке пешеходных переходов на Калужском шоссе

Уже выполнены более 30% металлоконструкций для остекления 2-х надземных пешеходных переходов в районе реки Десна и 36-го километра трассы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

В ЦДХ откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской

Это место встречи очень серьезных музыкантов с очень смешными и добрыми детскими песнями

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

"Влюбленный Шекспир" станет самой ожидаемой премьерой сезона

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 апреля 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет форум Women Role Model

Знаменитые коучи помогут женщинам определиться со своими целями и желаниями

567

загрузить ещё

Политика

Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон
Канада отомстила России за "дедушку-нациста"
Украина объявила о начале возврата Крыма
Секретная лаборатория в Москве спасет Мэй от позора

Шоу-бизнес

Новая метла по-новому метет: как изменится "Табакерка" при Машкове
Известный ведущий на всю страну показал интимное место Валерии
Взбешенная Яна Поплавская сорвала эфир скандального шоу
Новая подружка Питта утерла нос истеричке Джоли

Проишествия

Учительница снимала на видео секс со школьником и попала за решетку
Грузчик погиб страшной смертью в горевшем торговом центре
Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае
Владельцы детского ТЦ открестились от смертельного пожара

Lifestyle

Знаменитый певец записал гимн гей-любви
В центре Москвы стал появляться призрак Белой Дамы
Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз Украины
Постаревший Нагиев удивил седой бородой
Шоу-бизнес

Врач рассказал о состоянии получившего ремня малолетнего сына Рудковской

Продюсер и подумать не могла, каким скандалом обернется совместное интервью с отпрыском
Шоу-бизнес

Кудрявцева о зажравшейся миллионерше Набиуллиной: "Как бы треснула ей!"

Телеведущую возмутил цинизм главы ЦБ
Шоу-бизнес

"С ума сошла": Ярмольник врезал опозоренной Малышевой

Актер раскритиковал высказывание телеведущей о "расстреле" бродячих собак
Политика

Заговорившая Скрипаль жестко подставила Лондон

Великобритания оказалась в крайне неловкой ситуации

Гороскоп

Собчак и Виторган на грани разрыва
Ясновидящая предсказала исход новой войны России и Запада
Гороскоп здоровья на апрель
Бизнес-гороскоп на апрель

Фоторепортажи

Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук
Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру
Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками
Горячие фото самой дорогой проститутки

Спорт

Изнасилованную чемпионку Корбут выставили сволочью на Первом канале
Как щенка: Исинбаева дала сыну необычное имя
Сбежавшего из России спортсмена задержали за хищение 44 млн
Сравни со своей зарплатой: Опубликованы доходы Дацюка и Ковальчука

Регионы

Безумные регионы: В Омске мужчину засосала и убила бетономешалка
"Пенсионные" хоромы уволенного Тулеева поразили размахом
Нежданно-негаданно: псковская школьница 8 месяцев не подозревала о беременности
Потерявший всю семью при пожаре Востриков записал обращение к Путину
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru