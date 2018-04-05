В Москве наградили людей со сверхспособностями

Первая Международная Премия в области эзотерики “LOTYS” ("ЛОТОС") состоялась 31марта 2018 года в Москве, в концертном зале “Королевский" на территории Останкинской телебашни.



Премия выдавалась в 25 номинациях: лучший астролог, хиромант, таролог, экстрасенс,ясновидящий, мистик, парапсихолог и других. По словам организаторов, компании Vavovich (Андрей Городнюк), ProJust produchion (Фатима Хадуева) и Lotys Production (Ирина Котихина), данное мероприятие – Премия “LOTYS” -уникально своим форматом. Впервые голоса за своих победителей отдали живые люди с помощью интернет–голосования, которое закончилось за час до начала Премии. Поэтому фамилии и имена победителей записывались так же в онлайн режиме. Зал, рассчитанный на 750 мест, был заполнен людьми, которые считают себя Сверхчувствительными. Многие пришли посмотреть и поздравить финалистов. Участники были из разных стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии... Голоса приходили из многих стран ближнего и даже дальнего зарубежья. Это дало Премии статус Международного события. Приз получили лучшие из лучших. В каждой номинации по итогам интернет-голосования было три претендента и только один победитель.

В Церемонии награждения приняли участие звезды Российской эстрады, представители шоу-бизнеса и искусства. Среди них группа “Стрелки”, Надя Ручка, Елена Беркова, Никита Малинин, Александр Фадеев (Данко), Виктория Пьер-Мари, Катя Ковская, Григорий Юрченко, Ирсон Кудикова и группа “Шурале”, Дмитрий Несторов и другие. Вели Премию шоумен, ведущий Муз-ТВ Артем Шалимов и известная в мире эзотерики ведущая мистических проектов Фатима Хадуева.

Среди гостей были участники телепроектов “Битва экстрасенсов” канал ТнТ, “Человек-невидимка” канал ТВ3, “Гадалка” ТВ3, “Дневник экстрасенса” ТВЗ, “Другой мир” МИР, “Сверхъестественный отбор” первый канал, “Черное-белое”. Надежда Шевченко, Роман Фад,Николь Кузнецова, Дардо Кусто, Алена Орлова, Анатолий Ледянев, Виктория Железнова, Мирослава Буш, Таисья Недзведская и многие другие.

Всех участников встречали на красной дорожке, были розыгрыши призов и подарки от партнеров. По своему масштабу премия “LOTYS” по праву может считаться крупнейшим проектом в области сверхспособностей человека. Основная идея показать, что кроме именитых и известных специалистов данного направления есть и другие специалисты, которые не попали в объективы телекамер, но по своим способностям не уступают медийным.

“Не у каждого экстрасенса есть шанс или возможности попасть на телепередачи и показать себя, поэтому мы организовали премию, где каждый может свободно заявить о себе или о понравившемся ему мастере,” – говорят организаторы.