В Сочи подвели итоги ежегодной премии "Спорт и Россия – 2018"

С каждым годом интерес к спорту и здоровому образу жизни растет. В России развитие спорта является одной из приоритетных задач государства. Для это строятся стадионы, спортивные площадки, открываются новые секции для детей и молодежи, создавая все условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей.



Кроме того, повышается актуальность мероприятий, направленных на развитие и популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одним из таких значимых спортивных событий является Национальная Премия и Форум "Спорт и Россия – 2018", на которой лучшие компании получают заслуженные награды за поддержку спорта и здорового образа жизни.

Премия и Форум "Спорт и Россия – 2018" – это ежегодное мероприятие, призванное не только поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, но и стать деловой площадкой, объединив за одним столом специалистов из разных областей.

"Форум – отличная возможность пообщаться с коллегами-смежниками, поделиться своим опытом и познакомиться с кейсами компаний, работающих в сфере спорта и ЗОЖ. С каждым годом к программе присоединяется больше партнеров, а это значит, что в отрасли происходят перемены к лучшему – реализовываются уникальные проекты, открываются информационные границы и появляются новые возможности. Мы рады быть частью этого процесса", – делится впечатлениями Ирина Туманова, заместитель генерального директора по операционной деятельности федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Двухдневный форум, с которого началось это спортивное событие, открылся 26 апреля на Красной Поляне. Участники обсудили особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов, а также прогнозы на Чемпионат Мира по футболу.

Важной частью дискуссии стал вопрос здорового питания, как для спортсменов, так и для всех любителей здорового образа жизни. "Мы признательны Оргкомитету юбилейной Программы "Спорт и Россия" за организацию мероприятия. Мы еще раз напоминаем о важностиорехов и сухофруктов в рационе каждого человека, а особенно – спортсменов, так как они помогают поддерживать организм в тонусе, совершая все новые и новые победы", – комментирует Григорян Марат, коммерческий директор компании "Семушка".

Не обошли стороной и проблему развития массового спорта среди детей и молодежи. Предметом жарких споров среди участников стали вопросы о повышении социальной значимости физической культуры и спорта, а также воздействия СМИ на молодежь. Окончанием дискуссии был совместный поиск новых способов популяризации спорта среди подрастающего поколения. О своих успехах и опыте, а также о важной роли поддержки со стороны государства в данном вопросе рассказала Ирина Забалуева, заведующая спортивной школой ГБУ "МегаСпорт": "Перед нами стоит задача развития зимних видов спорта, и сейчас мы можем гордиться нашими спортсменами, которые добиваются высоких результатов в абсолютно различных дисциплинах и завоевывают медали на международных соревнованиях. Благодаря целенаправленной работе сотрудников ГБУ "Мегаспорт", при колоссальной поддержке Департамента спорта и туризма в лице Н.А. Гуляева, проведена огромная работа в целях воспитания спортивного резерва, для достижения высоких спортивных результатов на мировой арене. Работа проводилась не только с населением, но и с образовательными организациями по привлечению к занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи".

Ни для кого не секрет, что развитие российского спорта – коллективная заслуга. Высокие результаты наших спортсменов на международных соревнованиях доказывают упорный труд всех структур спорта России. Привлечение к занятиям спортом и стимулирование здорового образа жизни – мировой тренд. В таких условиях, фитнес-клубы выполняют огромный пласт работы и выполняют роль не только коммерческого предприятия, предоставляющего услуги, но и социально-ответственных фирм.

Сергей Рощупкин, президент сети ФК Зебра, поделился своим мнением на этот счет: "Сегодня мы второй раз получили премию как лучшая спортивная сеть России. Это означает, что наша сеть продолжает лидировать на рынке фитнес услуг России. За этот год мы стали лучше. У нас были открыты новые клубы, в которых есть уникальные особенности, которых нет ни у кого в России. На территории клубов Зебра вы можете встретить: зал йоги в соляной пещере, уникальные дизайнерские бассейны, пляжный волейбол, пляжный кроссфит и многое другое. В наших клубах уже оздоровилось более 3 млн. россиян и мы будем продолжать популяризировать спорт и способствовать здоровью нации и дальше".

Еще одним представителем данной сферы услуг стал фитнес-клуб "LOMOV Gym". Об особой атмосфере и любви к спорту рассказала Дарья Феофанова, директор по маркетингу: "LOMOV Gym – это не просто фитнес-клуб! Это атмосфера, которая формирует интерес к красоте собственного тела и заботы о нём, мотивирует, и вселяет уверенность в свои силы! Наша задача была: совместить качественный продукт и доступную цену для наших клиентов. И нам это удалось! Общими стараниями мы пытаемся сформировать у наших членов клуба устойчивую привычку: "Здоровый фитнес, как часть образа жизни!".

Не только участники, но и организаторы Премии и Форума "Спорт и Россия – 2018" открыли для себя много нового. Таким образом, о новых возможностях в организации мероприятий рассказала Марина Михайловна Прозорова, заместитель директора по коммерческим вопросам "Империал Парк Отель & SPA": "На территории "Империал Парк Отель & SPA" расположен Спортивно-развлекательный центр "Гранд Арена": большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол, а так же есть уникальная возможность трансформировать залы для проведения фестивалей, выставок, вечеринок и флешмобов".

Двухдневный форум подошел к концу. Каждый присутствующий узнал что-то новое, поделился своим опытом, принял участие в обсуждении актуальных вопросов. Но перед тем как сметить деловой костюм на вечерний наряд, представители компаний имели возможность принять участие в тренинге по навыкам эффективного делегирования от компании Samolov Group. Тренер – Татьяна Рахманова – поделилась практиками по эффективному делегированию задач в компании с участниками и гостями форума, а также рассказала о необходимости подчиненного брать на себя ответственность за свою работу, а руководителям доверять им.

Тренинг стал не единственным сюрпризом для всех присутствующих. Официальный партнер мероприятия, компания THERMOS RUS LLC, подготовила подарки для каждого участника. О своем решении поддержать Премию рассказала руководитель отдела маркетинга, Анелия Монтес: "Компания THERMOS RUS LLC рада быть партнером юбилейной Программы "Спорт и Россия". Нашу продукцию выбирает все больше активных, целеустремленных и увлеченных спортом людей, стремящихся повысить качество жизни. Мы видим свою миссию во всесторонней поддержке идей здорового образа жизни и помощи в воспитании поколения чемпионов". Особое признание компании также выразила мастер спорта России международного класса, Яна Костенко.

Завершением мероприятия стала Торжественная церемония награждения лауреатов Премии. В роли ведущего выступил Юрий Розанов, известный российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации "спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" в 2012 году.

Получив заветные награды, участники поспешили поделиться впечатлениями. Генеральный директор BQ Владимир Пузанов: "Мы рады стать лауреатами в номинации "Лучший маркетинговый проект в области спорта". Цель нашего сотрудничества с ФК "Спартак" – это поддержка и популяризация спорта в России, а также повышение узнаваемости бренда BQ. Наш смартфон BQ Advance Spartak Edition – это уникальный продукт для российского рынка. Его уже по достоинству оценили как болельщики красно-белых, так и сами футболисты".

Среди лауреатов премии, получивших заслуженную награду, хотелось бы отметить следующие компании: Империал Парк Отель & SPA, курорт "Роза Хутор", Crocus Fitness, Сеть фитнес клубов Зебра, сеть фитнес-клубов X-Fit, компания BQ, БК "Лига Ставок", АО "ФК "Спартак – Москва", ZENDEN Group, AGT Communications Agency, Greenbet, ООО "Орифлэйм Косметикс", ООО "Компания Крамб", ООО "Бином Софт", ООО "Академия Супербола", KAMA TYRES, ERA, ООО "Европейская юридическая служба", ООО "Тойота Мотор", Корпорация Сибирское здоровье, "Академия Киберспорта СИТИЛИНК", АО "Международный аэропорт Шереметьево", REHAU, ООО "ПУМА-РУС", БК "Бинго-Бум", ACB – TV, Группа компаний IEK, НК "Роснефть", Строительная компания "Инсити", Ледовый комплекс "Арена Морозово", Холдинг "Адамант".

В этом году Ежегодной национальной премии "Спорт и Россия – 2018" исполнилось 5 лет. И поэтому вдвойне важно, что мероприятие приехали поддержать такие звезды российского спорта как: Евгений Алдонин – российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. Обладатель Кубка УЕФА; Александр Филимонов - советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России; Алексей Тищенко - российский боксёр, двукратный олимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мира среди юниоров; Анастасия Максимова - российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях, чемпионка мира и Европы.

Партнерами Премии выступили: THERMOS RUS LLC, ООО "Королевская вода", NATURA SIBERICA, Курорт "Роза хутор", компания "Семушка".