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Пресс-релизы

Аверин закрутил роман с Толкалиной

Максим Аверин и Любовь Толкалина. Фото: Пресс-служба СТС
14 мая в 21:00 на канале СТС стартует новая лирическая комедия "Девочки не сдаются" – о приключениях пяти лучших подруг в исполнении Любови Толкалиной, Агнии Кузнецовой, Анны Якуниной, Виктории Кобленко и Марии Валешной. Их вторых половинок сыграют главные покорители женских сердец – Алексей Макаров, Кирилл Сафонов, Андрей Чернышов, Виктор Логинов, Данила Дунаев и другие звёзды российского кино. 7 мая сериал стартует в формате catch-forward в онлайн-кинотеатре ivi – за неделю до эфира на СТС зрителям станут доступны для просмотра первые 4 серии новой комедии от СТС. 
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Главным подарком для телезрительниц станет участие в проекте популярного актёра Максима Аверина, которому в сериале досталась роль обаятельного, но непутевого Вадима. По сюжету, героиня Любови Толкалиной встречает его в клубе анонимных алкоголиков.

Максим Аверин: "Полтора года назад я посмотрел пилот "Девочек", и мне он страшно понравился. Я намекнул своим друзьям из компании "Русское", что был бы не против сняться в этом проекте. Пробовался на другую роль, но тут на горизонте возник алкоголик Вадим. И я подумал: "Моя роль!" С таким героем не соскучишься".

Максим Аверин. Фото: Пресс-служба СТС

В сериале СТС актер обошелся без помощи костюмеров и предстал в своем образе – в белой майке, кожанке и темных брюках. "Волосы тоже мои, – улыбался Максим, – Да, такой теперь у меня образ. За десять лет мне так надоело бриться, вот я и решил походить с волосами. Меняюсь, не без этого". Несмотря на давнюю дружбу с Любовью Толкалиной, Аверин впервые встретился с ней на съемочной площадке. "Максим – просто подарок судьбы, –  признавалась Любовь, – В нем столько энергии, он такой живой, легкий, фонтанирующий, а главное – рядом с ним начинаешь больше узнавать себя".

Максим Аверин и Любовь Толкалина. Фото: Пресс-служба СТС 

В одной из серий "девочек" появится и экс-солист дуэта "Чай вдвоем" – Стас Костюшкин, который сыграл самого себя в дуэте с супругой Юлией. По сюжету, известный певец подъезжает к многоэтажке на шикарном желтом кабриолете. И все это для того, чтобы уговорить беременную участницу реалити-шоу (Юлия Костюшкина) не выпрыгивать из окна. Для звездной пары это не первый опыт совместных съемок, а у Стаса на счету – участие в более чем десяти кинопроектах.

Любовь Толкалина. Фото: Пресс-служба СТС

Стас Костюшкин: "Перед тем, как поступить в Санкт– Петербургскую консерваторию, а еще до этого в музыкальное училище имени Римского-Корсакова, я мечтал стать актером. Сейчас понимаю, что с удовольствием поучаствовал в мюзикле. А в проекте "Девочки не сдаются" получилось и попеть, и поиграть. Все удачно совпало!"

"ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ"

5 женских судеб, 5 сложных характеров и 5 любовных драм – в новой лирической комедии СТС героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин. Экс-модель, ведущая прогноза погоды, бизнесвумен, стюардесса и студентка – они такие разные, но объединяет их одно – стремление к простому женскому счастью. Правда, неожиданные перемены превращают их размеренную жизнь в американские горки с крутыми виражами и непредсказуемым финалом.

Жанр: драмеди

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 20

Производящая компания: Кинокомпания "Русское"

Генеральные продюсеры: Вячеслав Муругов, Дарья Легони Фиалко, Александр Кушаев

Продюсеры: Ирина Смирнова, Екатерина Андриенко, Наталия Клибанова

Креативный продюсер: Алина Крупнова

Исполнительный продюсер: Ольга Кашина

Режиссеры: Сергей Краснов, Мария Кравченко

Авторы сценария: Татьяна Арцеулова, Никита Глущенко, Сергей Лущик

В ролях: Любовь Толкалина, Агния Кузнецова, Анна Якунина, Андрей Чернышов, Мария Валешная, Виктория Кобленко, Алексей Макаров, Кирилл Сафонов, Данила Дунаев и другие.

11 мая 2018, 16:15
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