Россияне собирают мелочь для лечения тяжелобольных
Фонд "Линия жизни" проводит акцию с 2009 года за это время удалось помочь 81 тяжелобольному ребенку стать здоровым, а родителям – счастливыми!
Традиционно мы будем собирать мелочь последние две недели весны в городах-участниках: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саратове и городе Камышин. Откроются пункты приёма, куда вы сможете принести свои монетки на помощь тяжелобольным детям, подопечным благотворительного фонда "Линия жизни".
Акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" состоялась 17 раз в крупных городах России, за это время она приобрела постоянных участников и многочисленных партнёров. Среди них: "Белая дача", Yota, "Формула Кино", "Ростелеком", "Энергогарант", ФБК и десятки других.
Присоединиться к акции можно не только принеся свою копилку, но также установив банку для мелочи у себя на работе и рассказав об акции своим друзьям и знакомым. Чем больше людей придут на пункты приема мелочи, организованные фондом "Линия жизни", тем больше тяжелобольных детей будет спасено.
Этой весной мы будем помогать Осяеву Роману (2007 г.р.) из Белгорода. У мальчика саркома Юинга левой плечевой кости. В самое ближайшее время планируется проведение хирургического лечения. Для операции Роману требуется онкологический раздвижной эндопротез плечевого сустава. Его стоимость составляет 1 223 361 рубль.
Впервые к нашей акции присоединилась "Монетная компания", чьи многочисленные терминалы по приему монет установлены в разных уголках Москвы. Это постоянный партнер фонда, дающий возможность москвичам и жителям Подмосковья принять участие в благом начинании без больших временных затрат.
Напоминаем, что пожертвования в пользу нашего фонда принимаются круглогодично вне зависимости от времени проведения акции "Чья-то жизнь – уже не мелочь!".
Предварительное расписание и пункты приема мелочи можно посмотреть здесь.
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