XIII интернет-конференция СПИК пройдет в Санкт-Петербурге

XIII Санкт-Петербургская интернет-конференция (СПИК) в 13-й раз пройдет в Северной столице 24 и 25 мая. Это событие федерального масштаба, которое ежегодно собирает всех причастных к миру диджитал-маркетинга: специалистов по инфокоммуникациям, сотрудников IT-компаний, предпринимателей и топ-менеджеров, маркетологов, PR-специалистов, копирайтеров, журналистов, представителей государственных структур, лидеров интернет-бизнеса северной столицы и регионов.

СПИК в цифрах: два дня обмена опытом и знаниями, пять потоков выступлений, 250 диджитал-экспертов, 3000 участников, 20 часов общения и знакомств.

Программа

Программа формируется с учетом тенденций и трендов 2018 года. Только актуальные методики и инструменты, много практических кейсов и прогнозов на будущее.

Секции модерируют ведущие эксперты рынка:

● Сергей Плуготаренко (РАЭК)

● Алексей Довжиков (eLama.ru/CyberLIT)

● Влад Титов (Лаборатория Комьюнити)

● Артем Кудрявцев (Great)

● Владимир Завертайлов (Сибирикс)

● Родион Скрябин (Лайфхакер)

● Светлана Демина (Email Show / Zigmund Smile)

● И другие

Спикеры выступят с докладами в ключевых темах отрасли.

Про PR в интернете:

● Сергей Стукалов, Билайн

● Иван Макаров, РБК

● Сергей Томилов, Одноклассники

● Таня Иванова, Hello Blogger

Про контекст и SEO:

● Илья Сидоров и Анна Потанина, Google

● Елена Першина и Михаил Дрокин, Яндекс

● Тимофей Квачев, TRINET.Group

Про SMM и мессенджеры:

● Руслан Северинов, SMM ДодоПицца

● Феликс Зинатуллин, Церебро Таргет

● Кирилл Воробьев, Viber

● Юлия Лазарева, ВКонтакте

Про email-маркетинг, контент и нативную рекламу:

● Михаил Калашников, FunCubator, экс-Sports.ru

● Алексей Пономарь, Лайфхакер

● Ксения Рабинович, приложение "Кошелек"

Будут секции по ecommerce, мобильным технологиям, журналистике, аналитике, цифровой грамотности, практикам ICO, разработке маркетинговых стратегий. Выбирайте самые актуальные для вас выступления и следите за формированием программы на сайте.

Выставка

Оба дня на конференции будет работать выставка ведущих IT-сервисов и услуг для бизнеса. Участники смогут получить консультации, задать вопросы и узнать о новейших продуктах. Пакеты участника заменит технология Paperless, а бейдж станет доступом к нужной информации. Презентацию и инструкции от партнеров можно будет получить на стенде в одно касание. Просто, быстро и экологично.

В официальном приложении СПИК можно искать партнеров по интересам и сферам работы, обмениваться сообщениями и назначать встречи. А также смотреть расписание докладов и получать важные push-уведомления, чтобы быть в курсе всего самого интересного.

В первый день конференции пройдет традиционная вечеринка. Именно на after-party случаются самые приятные знакомства, начинается продуктивное и продолжительное сотрудничество.