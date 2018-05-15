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Гениальные фотографы показали реалии современного мира

Международный фестиваль актуальной фотографии и фотокниги PHOTOBOOKFEST 2018 представляет проект "NOOR. Иди и смотри", первую в России выставку фотоагентства NOOR, всколыхнувшего фотожурналистику за последние 10 лет. Честные и независимые высказывания о современном мире, насущных проблемах последнего десятилетия в фотографиях, мультимедиа проектах и журналистских материалах ведущих мировых фотожурналистов, составляющих уникальный кооператив NOOR. 
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В 2007 году, когда профессиональное сообщество всерьез заговорило о кризисе фотожурналистики, на международном фестивале в Перпиньяне Visa pour L’Image было объявлено о создании принципиально нового агентства NOOR со штаб-квартирой в Амстердаме. 9 признанных фотографов, среди которых Пеп Бонет, Стэнли Грин, Франческо Зизола, Юрий Козырев, Кадир ван Лохёйзен и первый управляющий директор Клаудиа Хинтерзеер объединили свои усилия и связи, чтобы пролить свет на явления, которые "просто необходимо увидеть". Так, с момента своего появления NOOR – что в переводе с арабского означает "свет" – стремится рассказать об окружающей действительности посредством независимых и всесторонних репортажей и тем самым способствовать переменам в обществе и сознании людей. Осознавая фундаментальную силу фотографического изображения как свидетельства о мире Юджин Смит говорил: "Фотография может быть тем маленьким светом, который помогает нам по мере сил менять мир к лучшему".

NOOR фокусируется на глубоких фотографических исследованиях и долгосрочных документальных проектах о гражданских и политических волнениях, социальных потрясениях, войнах, природных катастрофах и частных историях людей, затрагивающих вопросы социальной несправедливости и нарушения прав человека. "Наши фотографии – это своего рода форма сопротивления. Мы создаем их из объединяющего нас чувства уважения к смелости и человеколюбия к тем, кто отстаивает свое право на свободную и справедливую жизнь где бы то ни было" (Клеман Саккомани, управляющий директор NOOR). Наряду с индивидуальными проектами, отмеченными наградами World Press Photo, Visa d’or Awards, W. Eugene Smith Awards, Bayeux-Calvados Awards, POYi Awads, Prix Pictet,и др. на выставке будут представлены масштабные групповые проекты фотографов NOOR.

NOOR позволяет фотографам сохранять свою независимость; выбирать темы для съемок; вести долгосрочные проекты, на которые не решаются печатные издания; а также рассказывать об историях, которым не хватает фотосвидетельств. "Мне интересны лишь те, кто видит в фотографии смысл жизни. Те люди, с которыми я сейчас работаю в агентстве, именно такие", – говорит Юрий Козырев.

Сегодня агентство объединяет 16 фотографов из 13 стран мира: Нина Берман, Андреа Брюс, Стэнли Грин и Джон Ловештейн (США), Пеп Бонет и Себастьян Листе (Испания), Бенедикт Кюрзен (Франция), Юрий Козырев (Россия), Франческо Зизола (Италия), Аликсандра Фадзина (Великобритания), Кадир ван Лохёйзен (Голландия), Таня Хабджука (Иордания), Робин Хаммонд (Новая Зеландия), Арко Датто (Индия), Санне де Вильде и Леонард Понго (Бельгия).

В рамках выставки также состоится образовательная программа с участием членов агентства NOOR и специалистов по фотографии из Нидерландов. 

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