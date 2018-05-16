Голубые мужчины собираются в Россию на гастроли

Всемирный гастрольный тур Blue Man Group приедет в Россию в ноябре 2018 года. Премьера состоится 20 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Blue Man Group – международная компания, работающая в сфере живых развлечений. Более всего известна благодаря новаторским шоу, которые виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями – Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу Blue Man Group дебютировало в 1991 году.

Сегодня стационарные шоу Blue Man Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу Blue Man Group World Tour путешествует по всему миру. Blue Man Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Группа была номинирована на премию Grammy.

Это шоу примечательно тем, что во время происходящего из калейдоскопа искусства, музыки, юмора и современных технологий рождается незабываемый гимн единения людей. Шоу воздействует на все чувства сразу, вовлекает зрителя и его внутреннего ребенка в то, что творится в зрительном зале. В центре событий – три "блюмена", любопытных синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.

Российская премьера состоится в Санкт-Петербурге 20 ноября 2018 года, после чего шоу поедет в Москву, где будет выступать в МСА "Лужники" с 28 ноября 2018 года. Новый год группа встретит в Екатеринбурге (шоу будет выступать с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019 г. в ДИВС "Уралочка"). До конца июня будут объявлены все города российского тура.