Зеленый театр ВДНХ открывает второй сезон

"Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" открывает в июне второй по счету сезон. Сценический комплекс под открытым небом начал работу в прошлом году и стал одной из знаковых концертных площадок столицы с неповторимой атмосферой, впервые предоставив москвичам уникальную возможность посещать концерты в формате "музыка на воде". Об этом заявила заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.



"Прошлым летом культурный ландшафт Москвы украсил уникальный сценический комплекс – "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде". Мы можем уверенно сказать, что за первый сезон проект стал по-настоящему успешным. В 2017 году он открылся концертами в пользу благотворительных фондов Константина Хабенского и "Подари жизнь", и в новой концертной программе запланирована традиционная серия бесплатных концертов по выходным, в том числе с фондом "Артист", – сообщила Наталья Сергунина.

Сцена на воде откроет сезон 2 июня концертом оркестра Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Халилова. Выступление также даст старт IV ежегодному конкурсу духовых оркестров, который пройдет на территории Выставки. Летом на ВДНХ выступят десятки коллективов, отбор которых пройдет с помощью конкурса в масштабах всей страны. Серия выступлений завершится большим гала-концертом.

Второй сезон подряд на Сцене на воде будет проходить и серия летних концертов современной академической музыки под названием "Неоклассики". В этом году ее участниками станут Антон Севидов, Полина Осетинская, Илья Бешевли, Кирилл Рихтер.

29 июня на Сцене на воде выступит молодая поэтесса Ирина Астахова (сценический псевдоним – Ах Астахова). 8 июля здесь состоится концерт Мариам Мерабовой и проекта MIRAIF, а 12 июля зрителей ждет встреча с Музыкальным коллективом Петра Налича.

Полусферическая сцена и зрительный зал на 740 мест расположены прямо на пруду парка "Останкино". Вся конструкция напоминает удивительный арт-объект и становится местом притяжения для всех посетителей парка.

