Москва и Санкт-Петербург станут модными столицами этой весной

Путин открыл Крымский мост Итоги "Евровидения" Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Скандальный победитель "Голоса" нелицеприятно высказался о Пелагее
49-летняя Буланова побила Кудрявцеву
Свинья везде грязь найдет: Киркоров прилюдно оскорбил россиян
Цымбалюк-Романовскую выдают замуж за Шаляпина
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
партнеры
Пятница 18 мая
Лента новостей
12:52
Бездарную Кудрявцеву оплевали из-за беременности
12:48
На востоке Москвы построят новую линию метро
12:39
К чему снится предательство
12:29
Россиян напугали ударом по кошельку из-за санкций США
12:26
Покалеченная Апексимова сплясала перед Розенбаумом
12:17
По совету Водяновой: Собчак без лифчика распласталась в публичном месте
12:02
Маразм крепчал: в разрушении Крымского моста Украина обвинила детей
11:59
Москва дает уникальный шанс молодым архитекторам
11:42
Врач оставил пациента без рук и ног из-за простуды
11:38
Режиссер Хейфец срочно госпитализирован
11:37
Украинский певец нелепо оправдался за конфуз на "Евровидении"
11:30
В Москве умер олимпийский чемпион
11:04
Больной раком российский актер откровенно о страданиях
10:59
"Ленинград" и Глюк'оZа взорвали Сеть совместным клипом
10:54
В реке под Москвой нашли связанный труп мужчины
10:36
Почему седация лучше наркоза
10:24
Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя
10:18
Неизлечимая болезнь истребит человечество
10:16
Звезда "Сумерек" с сальными волосами опозорилась в Каннах
10:08
Отец Кожевниковой напал на Третьяка после провала на ЧМ-2018
09:58
В табаке нашли неожиданные полезные свойства
09:40
"Нас застукали!": Валерию поймали в объятиях Фоменко
09:36
У 60-летней звезды Голливуда родился пятый ребенок
09:23
Открыт новый способ борьбы с бессмертным раком
09:22
44-летняя Хайди Клум вышла в свет с молодым любовником
08:58
Навка без Пескова ушла в отрыв в Каннах
08:56
На МКАД случилась смертельная авария
08:56
Рецепт безглютенового хвороста
08:48
Подлый Порошенко грязно мстит России
08:36
ЦБ лишил лицензии банк "Акцент"
08:35
Главные события Москвы
08:25
Украина одобрила идею американцев разбомбить Крымский мост
08:20
В США умер эксперт по России Ричард Пайпс
08:08
"Даже коляску не купили": Первый канал жестко сэкономил на Самойловой
08:01
В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка"
22:03
"А как же Анисина?" Джигурда вернулся к бывшей любовнице
22:00
Зачем России Крымский мост
21:45
Изменившаяся от запоя актриса Ирина Цывина шокировала гостей Малахова
21:41
Башар Асад прилетел в Сочи
21:34
Россия заставила США изменить карту мира
21:17
Киркорова умоляют перестать позорить Россию
21:12
Безумные регионы: "Почта России" отправила 16 килограммов наркотиков в Екатеринбург
21:01
У Яны Рудковской родится дочь
20:45
Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным
20:34
"Единая Россия" подвела итоги отбора кандидатов на праймериз
20:24
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
20:00
Бывший муж-футболист побил Началову
19:48
Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
19:43
Москва предъявила Астане жесткую претензию
19:39
Цифра как высокое искусство
19:06
Дело не в детях: Питт сорвал развод с Джоли
19:01
Как семейная пластика укрепляет брак
18:52
У беременной звезды ТНТ нашли неизлечимую болезнь
18:44
Акробат в цирке сорвался с высоты и выжил (видео)
18:12
Группу Дятлова ждет новое уголовное дело
18:02
Дырку вам от бублика: США ответили Украине по Крыму
18:02
Самойлова странно объяснила забытые слова на "Евровидении"
17:30
Готовившему взрыв Крымского моста американцу грозит тюрьма
17:30
В Charlie Hebdo поглумились над кровавой резней в Париже
17:25
В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон
17:16
Глобальный сбой нарушил работу популярного мессенджера
17:01
Американские солдаты на вертолете спасли главаря террористов
16:54
Что надо знать об ICO: темная сторона рынка
16:53
США готовят революцию в Казахстане
16:52
Трамп решил окончательно удушить Россию
16:47
В Крыму поместили под стражу капитана украинского корабля
16:06
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
16:03
"Тиран в галошах": народ восхитился двухлетней дочерью Екатерины Климовой
16:00
Житель Петербурга ограбил ларек с шаурмой из-за сломанного зуба
15:54
В ДТП с автобусом на юго-западе Москвы пострадали люди
15:39
"Почта России" жестко ответила завравшемуся Макаревичу
15:38
Заласкавший 69-летнюю Пугачеву незнакомец: Это судьба!
15:15
Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне
15:07
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
15:04
Россия потеряет 11 млн человек из-за страшной войны
14:26
Реновация жилья нужна всей России
14:26
Мужская депрессия приводит к страшным последствиям
14:20
Гузееву застукали за поглаживанием вздыбленной груди у красотки
14:11
"Пошли в душ": неожиданные детали драки Денисова с Черчесовым
14:09
В Москве случилось смертельное ДТП с грузовиком
14:05
Закон о контрсанкциях прошел второе чтение
13:54
К чему снится машина
13:53
В Петербурге поймали физрука-педофила
13:49
В Кремле оценили идею разбомбить Крымский мост
13:40
Архитекторы благоустроят 15 общественных зон Москвы
13:36
"Ты пухлая, пухлая!" – сын разрыдался от вида Чеховой
13:21
В Москве обнаружили квартиру с потайным входом в метро
13:20
В "Зарядье" открывается уникальная "Ледяная пещера"
13:17
"Отродье": известный певец бросил тяжелобольного сына
13:10
В Подмосковье произошла поножовщина
12:49
Бесстыжая жена Краско трясет грязными трусами за деньги
12:47
Проворовавшегося Порошенко заткнули на Западе
12:36
Москвич зверски избил пенсионерку и изуродовал ее напильником (видео)
12:34
"Уволился последний почтальон": Макаревич разнес "Почту России"
12:33
Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
12:28
Умер знаменитый голливудский актер
12:17
Мужчине пробила голову взорвавшаяся электронная сигарета
12:09
Прима-балерина Мариинки стала мамой
12:02
Одежда и товары для будущих мам со скидкой
11:40
"Могу и матом": дочь Долиной рассказала о семейных скандалах
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Дай Виталиночке здоровья!" – народ молится за побитую Цымбалюк-Романовскую
Опустившемуся Джигарханяну требуется срочная медэкспертиза о вменяемости
Друзья Джигарханяна лишили Цымбалюк-Романовскую всех драгоценностей
"Как животное в брачный период": Фадеев жестко обругал Цымбалюк-Романовскую
"Хоть с бомжом": сексопатолог поставил диагноз ненасытной Волочковой
На что двуличная Мазур спустила миллионы Цымбалюк-Романовской
Пресс-релизы

Москва и Санкт-Петербург станут модными столицами этой весной

23 и 25 мая проект Neva Fashion Week представит St.Petersburg Fashion Day и Moscow Fashion Day. Показы пройдут сразу в двух крупных городах России.  
прочитано 340 раз

23 мая показы пройдут в Санкт-Петербурге, а уже 25 мая организаторы Neva Fashion Week представят совершенно новый проект MOSCOW FASHION DAY, который претендует на главное и значимое общественное событие для Москвы, которое формирует облик города, как европейскую столицу. Организаторы подготовили для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Москвы насыщенную программу в виде модных шоу-показов от успешных российских и зарубежных дизайнеров, а также создали уникальный фешн-проект, где можно наладить профессиональные связи и увидеть самые последние модные тенденции. Также в рамках MFD пройдет закрытый кинопоказ талантливых режиссеров. А также будут представлены картины художника Насти Миро по авторскому проекту "Шум" с участием звезд.

Запуск проекта стартовал на одной из самых престижных площадок города в рамках St.PetersburgFashionDay. Мероприятие прошло 28 апреля во Дворце "Сюзора". Свои коллекции продемонстрировали: Michal Negrin (Израиль), Renate Nathalie (Норвегия), Yanakiss, Anastasiya Kuchugova (Москва), Dress by Olya Gerasimenko, Karina Khimchinskaya (Москва), L'Avenir.

Второй сезон состоялся 29 сентября и представил KidsAutumnShow. Акцент был сделан на детские коллекции от ведущих российских дизайнеров. На подиуме было продемонстрировано 14 дизайнеров.

В третьем сезоне организаторы остались неизменны в своем выборе в плане площадки и считают, что сейчас современно проводить показы во дворцах и особняках, поэтому показы состоятся на совершенно новой и уникальной площадке CrystalHall.

Neva Fashion Week прошла с 25-27 ноября 2017 года в CrystalHall. Свои коллекции продемонстрировали более 30 дизайнеров, а именно: Katya Anderzhanova, Alina Assi (Москва), Anna Ramakaeva (Краснодар), Eleonora Amosova (Москва), NAVY (Беларусь), Zhaslan Seitov (Москва), Xox Bekoev (Цхинвал), Natalia Svarichevskaya, N.Legenda, Alena Nega (Москва), Olga Malyarova и т.д.

Четвертый сезон показов стартует сразу в двух городах, а именно Санкт-Петербурге и Москве. 23 мая в Санкт-Петербурге площадкой станет уникальный и просторный Лофт "Весенний", который находится в самом центре Петербурга. А 25 мая показы пройдут на модной и звездной площадке Chateau de Fantomas, которая находится в самом сердце Москвы с видом на Москва-реку. А 24 мая пройдет Workshop среди начинающих дизайнеров.

В Санкт-Петербурге свои коллекции продемонстрируют: Alena Nega (Москва), Lana2rockfashion (Москва), NataliaSvarichevskaya, Anna Ramakaeva (Краснодар), Leya.me, ViraLilium (Беларусь), Primerova (Москва), Бренд Madyuna (Таджикистан), Kristina Mekher, Naira Arutyunian, Svetlana Gajkovich (Беларусь), AsyaAkinshina, "Hansel&Gretel", ТМ Авантюра Plus Size Fashion и др.

В Москве свои коллекции продемонстрируют Anna Ramakaeva (Краснодар), JuliaDalakian (Москва), L’Avenir (Санкт-Петербург), Art Couture&BazinFashionShow, GeorgeBlack (Москва), SvetlanaEvstigneeva (Москва), LANA2ROCK, GG Gennady Gorbachev (Москва), ZhaslanSeitov (Moscow), бренд "STASIA & STASIA" и другие.

Цель NevaFashionWeek познакомить жителей и гостей двух столиц с успешными модельерами, создающих эксклюзивные коллекции, а также с ведущими российскими и зарубежными брендами одежды, аксессуаров, ювелирных изделий. И объединить моду и искусство в единое целое. Также главной целью сделать культурный обмен между городами. В Санкт-Петербурге свои коллекции покажут дизайнеры из Москвы, а Москву посетят Петербургские дизайнеры.

Neva FashionWeek – один из самых масштабных fashion-проектов нашего времени. Организаторы хотят показать московским зрителям атмосферу северной столицы и продемонстрировать свое видение модного и светского мероприятия. А петербургских зрителей познакомить с дизайнерами, которые лидируют в столице. В мероприятии принимают участие дизайнеры одежды и клиенты модных домов, представители успешных коммерческих фирм, байеры, журналисты, историки моды, деловая и светская элита, а также звезды шоу-бизнеса. Данное мероприятие будет доказательством, что Санкт-Петербург и Москву можно соединить в одно целое!

Время проведения:

  • 23 мая 2018 года – Площадка "Лофт Весенний" (набережная Обводного канала, 199, 2 этаж) Санкт-Петербург. Начало мероприятия в 17:00. Окончание 21:00.
  • 25 мая 2018 года – Площадка CHATEAU DE FANTOMAS (БОЛОТНАЯ НАБ., 3, СТР. 4) Москва. Сбор гостей: 17.30. Начало мероприятия в 18:00. Окончание 23:30.
18 мая 2018, 09:38
ПРЕСС-РЕЛИЗ
18 мая 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет международная конференция Friday Networking

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 мая 2018
просмотры: 123

Зеленый театр ВДНХ открывает второй сезон

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 мая 2018
просмотры: 123

На "Флаконе" пройдет серия концертов и фестивалей под открытым небом

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 мая 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет третий фестиваль финансовой грамотности для всей семьи

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
16 мая 2018
просмотры: 123

Голубые мужчины собираются в Россию на гастроли

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 мая 2018
просмотры: 123

В клубе AdrenalinStadium состоится грандиозное шоу для подростков

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 мая 2018
просмотры: 123

Гениальные фотографы показали реалии современного мира

Фотоагентство NOOR привезло выставку, всколыхнувшую фотожурналистику за последние 10 лет

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15 мая 2018
просмотры: 123

XIII интернет-конференция СПИК пройдет в Санкт-Петербурге

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 мая 2018
просмотры: 123

Россияне собирают мелочь для лечения тяжелобольных

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 мая 2018
просмотры: 123

Михаил Гуцериев превратит сцену Кремля в свой письменный стол

567

загрузить ещё

Политика

Трамп накажет Меркель за дружбу с Путиным
Москва предъявила Астане жесткую претензию
Дырку вам от бублика: США ответили Украине по Крыму
США готовят революцию в Казахстане

Шоу-бизнес

Врачи запретили работать тяжелобольному Джигарханяну
Бездарную Кудрявцеву оплевали из-за беременности
По совету Водяновой: Собчак без лифчика распласталась в публичном месте
Украинский певец нелепо оправдался за конфуз на "Евровидении"

Проишествия

Акробат в цирке сорвался с высоты и выжил (видео)
Мужчине пробила голову взорвавшаяся электронная сигарета
Москвич зверски избил пенсионерку и изуродовал ее напильником (видео)
Разъяренный бык насмерть забил чемпиона родео (видео)

Lifestyle

Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Раскрыты секреты сериала "Девочки не сдаются"
Шоу-бизнес

"А как же Анисина?" Джигурда вернулся к бывшей любовнице

Эпатажный шоумен появился с Донной Луной Венецией
Политика

Подлый Порошенко грязно мстит России

Президент Украины ввел новые санкции

Шоу-бизнес

"Нас застукали!": Валерию поймали в объятиях Фоменко

Кажется, звездам понравилось проводить время вместе
Шоу-бизнес

Бездарную Кудрявцеву оплевали из-за беременности

Скандальный блогер накинулся на телеведущую

Гороскоп

У Яны Рудковской родится дочь
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье
Хабенский ждет третьего ребенка
Кудрявцеву приготовили к страшной трагедии после родов

Фоторепортажи

Цветущая Пересильд показала подросшую дочь от режиссера Учителя
В купальниках и без: звезды открыли пляжный сезон
Резко постаревший Галыгин вывел в свет жену и сына
Роскошная жизнь сбежавшей от Кержакова красавицы-жены

Спорт

Канадцы вышвырнули сборную России с чемпионата мира
Сместили всех: российские гимнастки заняли целый пьедестал в Холоне
"Пошли в душ": неожиданные детали драки Денисова с Черчесовым
15-летняя Загитова показала фигуру в бикини

Регионы

Безумные регионы: "Почта России" отправила 16 килограммов наркотиков в Екатеринбург
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику
Ревнивец в Приморье пропустил подругу через мясорубку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru