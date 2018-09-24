Москвичи пройдут обучение у китайских бизнесменов

10-11 октября в Crocus Expo состоится China Business Forum – крупнейший ежегодный предпринимательский форум по бизнесу с Китаем. На одной площадке соберутся 16 экспертов и 7000 участников из России, Китая и стран СНГ.



Ключевым темами форума станут идеи для бизнеса в Китае, алгоритмы покупки и доставки товаров без посредников, особенности взаимодействия с поставщиками, схемы организации продаж и проведения рекламных кампаний, автоматизация онлайн-бизнеса и многое другое.

Участники форума смогут не только перенять опыт ведения бизнеса с Поднебесной у известных предпринимателей, но и прямо на форуме начать свое дело: ознакомиться с ассортиментом китайских товаров на выставке Commodity Expo, заключить контракт на поставку товаров, получить доступ к главным маркетплейсам страны, упаковать свой продукт и наладить связи с партнерами и инвесторами.

Хедлайнером события станет Лэй Цзюнь – основатель и генеральный директор компании Xiaomi, одного из ведущих мировых производителей смартфонов. Среди приглашенных экспертов – ведущие российские специалисты по бизнесу с Китаем, собственники торгово-транспортных компаний, владельцы всемирно известных корпораций и богатейшие люди Китая.

"China Business Forum" – это мост в Китай. При этом, мост двухсторонний, который позволяет взаимодействовать предпринимателям двух стран", – отмечает Дмитрий Ковпак, эксперт в области работы с Китаем.

В рамках форума пройдет розыгрыш деловой поездки в Китай. Победитель сможет лично наладить связи с поставщиками и получить доступ к крупнейшим торговым сетям страны.

Среди подтвердивших свое участие экспертов: Сергей Горьков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, Дмитрий Портнягин, учредитель "Транзит Плюс", создатель YouTube-проекта "Трансформатор", Ли Хуэй, чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ, Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries, Олег Довгань, основатель ТМ "Довгань", Алексей Павлов, основатель сети ресторанов "Суши Мастер" с годовым оборотом 1,2 млрд рублей и другие.

Организаторы мероприятия – Университет "Синергия" и Дмитрий Ковпак, ведущий российский эксперт по организации торговли с Китаем. Мероприятие проводится при поддержке Кантонской ярмарки, Выставки Гонконга HKTDC и Правительства Москвы.

Подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте: chinabusinessforum.ru