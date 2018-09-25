В Москве проведут обучение для SMM-специалистов

15-16 октября 2018 в Москве, в Vegas City Hall пройдет Synergy SMM Forum – одно из самых масштабных событий в сфере интернет-маркетинга в России, которое соберет 6 000 участников: SMM-специалистов, PR-менеджеров и маркетологов.



В качестве спикеров были приглашены отечественные и зарубежные эксперты диджитал-индустрии. Среди них: Лилач Баллок, эксперт №1 по SMM-маркетингу по версии американской компании интернет-рекрутмента Career Experts; Джоэл Комм, лучший автор по мнению The New York Times, Александра Черкас, евангелист российской социальной сети "Вконтакте", Дмитрий Колодин – главный SMM-маркетолог в Aviasales и российском Pornhub, автор эпатажного креатива социальных сетей, и многие другие.

"Диджитал-среда – это относительно новое направление для всего мира, поэтому сложно с ходу назвать институты или учебные заведения, которые могут дать максимально полезную концентрацию знаний для новичков индустрии и для тех, кто хочет повысить свой уровень. Поэтому мы решили собрать в одном месте людей, которые в текущий момент являются лидерами SMM для того, чтобы они могли дать максимально полезную концентрацию знаний", отмечает генеральный директор Synergy Digital Дмитрий Юрков, модератор форума.





Организатором выступает Школа Бизнеса "Синергия", которая зарекомендовала себя в проведении обучающих событий для диджитал-специалистов. Так, весной этого года был организован Synergy Digital Forum, получивший положительные отзывы среди гостей и участников. Генеральный партнер – коммуникационное агентство Synergy Digital.

Сайт мероприятия: https://synergysmmforum.ru/

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Школа Бизнеса "Синергия" была основана в 1988 году и является первой бизнес-школой в России и СНГ. На базе школы проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов. Качество образования отмечено 6 престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA. Школа имеет филиалы за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам Executive Education на английском языке.

