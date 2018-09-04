Как получить гражданство Мальты в 2018 году

Что интересно, правительство разрешает оформлять подданство Мальты не только соискателю, но и всем членам его семьи. Для этого необходимо ознакомиться и выполнить все установленные условия, а также успешно пройти проверку на благонадежность.

Какие преимущества получает соискатель от паспорта Мальты: 7 моментов, которые важно знать

1. Свободный доступ без визовых документов в более чем 160 стран мира. Также дается возможность оформить долгосрочные визы на 10 лет в Соединенные Штаты Америки и в Канаду;

2. Сведения о приобретении гражданства не сообщаются посторонним лицам, вся информация является засекреченной;

3. За 12-14 месяцев все члены семьи, вместе с главным кандидатом на подданство получают свой сертификат натурализации;

4. Отсутствуют требования по постоянному проживанию на территории острова;

5. Запасное укрытие – Мальта может стать неплохим вариантом укрытия во время политических скандалов, ужасных погодных условий и других непредвиденных ситуаций;

6. Паспорт Мальты дает возможность развивать свою предпринимательскую деятельность при весьма выгодных условиях;

7. Возможность стать налоговым резидентом и удобные условия налогового планирования – сбором облагается лишь доход на территории Мальтийской Республики.





Какие способы инвестирования за гражданство известны

* невозвратные дотации в развитие экономической ситуации и инфраструктуры на Мальте – 650 тысяч евро;

* выкуп объекта жилой или коммерческой недвижимости на острове стоимостью не менее, чем 350 тысяч евро; альтернативный вариант – аренда жилища на период 5 лет, аренда должна обходится претенденту в 16 тысяч евро ежегодно на Мальте и около 14 тысяч евро – на острове Гозо;

* приобретение финансовых долговых бумаг в виде облигаций на 5 лет; приятный бонус – ценные бумаги выдаются под 4% годовых, таким образом заявитель непременно получит прибыль;

* другие траты – административный и паспортный сборы, оплата теста на благонадежность, банковская комиссия.

Кто может принять участие в инвестиционной программе?

Получение гражданства Мальты дает возможность оформить натурализацию не только главному соискателю, но и другим членам его семьи:

1. основной инвестор – совершеннолетний гражданин;

2. жена или муж соискателя;

3. собственные дети в возрасте до 26-ти лет (дети не должны состоять в браке и должны зависеть материально от инвестора);

4. дети с инвалидной группой любого типа (в любом возрасте);

5. родители заявителя в возрасте от 55-ти лет (при условии полной финансовой зависимости от главного инвестора).

5 обязательных этапов, которые необходимо пройти кандидату на гражданство Мальты

* Этап 1. Подписание документа о сотрудничестве с лицензирующим представителем миграционной программы, внесение 20% предварительной платы за предоставляемые услуги агентства;

* Этап 2. Подготовка необходимого пакета документов для получения паспорта Мальты; миграционное агентство отправляет все документы правительству острова на рассмотрение;

* Этап 3. Ожидание положительного решения от мальтийских властей;

* Этап 4. Выполнение всех условий программы, выбор одного из трех вариантов инвестирования денежных средств;

* Этап 5. Личный визит на Мальту для сдачи биометрии и присяги, после этого каждый заявитель и иждивенец приобретают паспорт Мальтийской Республики и становятся гражданами Европейского союза и Британского Содружества Наций.

Каким требованиям должен отвечать заявитель

1. не иметь проблемного судопроизводства, отсутствие проблем с законами и санкций на въезды в любые государства;

2. подтверждение несудимости;

3. на банковском счету должно находиться 500 тысяч евро для дальнейшего 5-ти летнего проживания, либо инвестором должен предоставляться документ о ежегодном наличии средств на счету в размере 100 тысяч евро;

4. иметь оформленный страховой полис и справка из медицинского учреждения, которая подтверждает безупречное здоровье без острых опасных болезней, которые могут нанести вред местным жителям Мальты;

5. успешное прохождение проверки на благонамеренность всех членов семьи;

6. отсутствие долгов в родной стране, чистая кредитная история;

7. прекрасный деловой имидж.

Какие документы нужно подготовить в обязательном порядке

* государственные паспорта всех членов семьи (ксерокопии всех страниц);

* 4 фотографии на паспорт;

* копия страниц заграничных паспортов;

* свидетельство о рождении детей младше 16-ти лет;

* свидетельство о браке;

* справка из банка, которая подтверждает легальный источник дохода денежных средств;

* место жительства на острове;

* документ купли-продажи при условии выкупа недвижимого имущества.

Как получить налоговое резидентство на Мальте?

Многие инвесторы ошибочно считают, что статус налогового резидента выдается автоматически после выдачи свидетельство о натурализации. Важно понимать, что не все так просто. Каждый соискатель должен прожить на постоянной основе в Мальтийской Республике более полугода и в письменной форме предоставить правительству острова подтверждение этого. Только в этом случае кандидату выдадут налоговое представительство.