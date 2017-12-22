Разведенный Джигарханян развлекается с 58-летним дружком

Актер вышел в свет после скандального развода. К счастью, у него есть верные соратники, которые могут поддержать во всех смыслах.

82-летний Армен Джигарханян испытывает к умеющим играть на струнных ударно-клавишных инструментах особую страсть. Например, его лихо окрутила молодая украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, построившая благодаря умению делать уверенное туше блистательную карьеру. Она прошла путь от кухарки, варившей клюквенный компот престарелому актеру, до концертмейстера, а потом и генерального директора его театра. И сколотила на своем умении приличный капитал – миллионы рублей на счетах, три квартиры общей стоимостью 100 миллионов...

Развод с предприимчивой пианисткой был громким, грязным, скандальным. Виталина благодаря ему стала одной из самых обсуждаемых персон в стране. Она хвастается появившейся возможностью ходить в элитные салоны красоты, обедать в самых дорогих ресторанах, бывать на значимых театральных премьерах, где ее встречают с почестями и караваями.

Ну а Армен Джигарханян, по всей видимости, не охладел к фортепианной музыке, она не вызывает у него отторжения после всего, что устроила ему молодая жена. Он пришел в Концертный зал имени Чайковского на празднование 85-летия композитора Родиона Щедрина, чтобы послушать двойной концерт "Романтическое приношение" для фортепиано, виолончели и оркестра.

С Щедриным Джигарханян почти ровесники. Они знакомы много лет, и у них есть немало общих тем для разговоров. Это не с Виталиной Цымблюк-Романовской общаться!

На концерт Армен Борисович пожаловал в сопровождении врага бывшей жены – с 58-летним режиссером Юрием Клепиковым. Актер опирался на друга, а тот его поддерживал. Они теперь – неразлейвода, вместе развлекаются на концертах и спектаклях.

"Маленький человек, но с очень большими амбициями – так рассказывала о Клепикове возмущенная Виталина. – Все его спектакли Армен Борисович давно снял. Бюджеты этих спектаклей зашкаливали за все пределы. Мало что в Москве продается так плохо, как спектакли Клепикова. Бывало, что и десять билетов не продано. Последнее время он заходил то ко мне, то к Джигарханяну с просьбой квартиру по госцене ему организовать. А еще желательно звание заслуженного деятеля искусств, он ведь так давно предан... "