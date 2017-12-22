Дочь покидает Россию после отравления Борисовой

Дана Борисова дала откровенное интервью. Телеведущая рассказала, что дочь Полина проговорилась ей о своем отъезде в Испанию.

После того как Дана Борисова попала в больницу в результате отравления лекарственными средствами, ее экс-избранник, бизнесмен Максим Аксенов, позволил ведущей видеться с их общей дочерью Полиной через день. "Я забираю Полину из школы, мы вместе делаем уроки, иногда посещаем бассейн. После этого я отвожу ее к Максу. О ночевках речь пока не идет, спит она всегда в доме отца", – рассказала Дана. Тем не менее она благодарна Максиму.

В планах у Борисовой нарядить с дочкой елку и посетить новогоднее представление. Что касается праздничной ночи, то пока неизвестно, где и с кем его проведет наследница ведущей.

"Всей правды мне пока не говорят. Вроде бы, Макс увозит дочь в Испанию, у него там есть дом. Об этом мне проболталась сама Полина. Но в целом этот вопрос окутан большой тайной, что, я считаю, не совсем правильно. Я мать и имею право знать, где мой ребенок", – цитирует Дану Борисову журнал "Дом-2".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 20, 2017 at 5:18 PST

Телеблондинка призналась, что чувствует, как дочь к ней тянется, но пока между ними расстояние, поскольку они слишком много времени провели врозь. А еще Дана высказала подозрение, что бывший возлюбленный и его мать настраивают Полину против нее.

Борисова дала понять, что намерена бороться за дочь. С помощью Андрея Малахова ведущая наняла адвоката, который поможет ей определить, своими ли словами говорит девочка или произносит текст "той стороны".

Дана попыталась убедить репортеров, что после реабилитации в Таиланде полностью и навсегда отказалась от приема запрещенных веществ. "Я живу в новой квартире, у меня новая одежда. Я не хочу, чтобы что-либо напоминало мне о той жизни. Мама не верит мне, говорит, что я сорвусь, но я докажу ей, что это не так", – заявила Борисова.