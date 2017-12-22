Беременная Михалкова вышла замуж за актера

Внучка Никиты Михалкова Александра вышла замуж. Ее избранником стал актер Петр Скворцов.

О том, что сегодня, 22 декабря, Александра Михалкова и Петр Скворцов поженились, стало известно благодаря свежим публикациям, которые сделала внучка Никиты Михалкова на своей официальной страничке в Instagram.

Александра обнародовала черно-белую фотографию и в Stories показала подписчикам, как стоит рядом с Петром, позируя в светлом платье длиной чуть ниже колен и с завышенной талией. Сверху Михалкова накинула объемную черную куртку, а голову увенчала кепкой. В руках Александра держит скромный букет полевых цветов.

Скворцов ей полностью соответствовал. Актер облачился в брюки и свитер с надписью. В руках Петр держит свидетельство о регистрации брака. Многочисленные друзья осыпали новобрачных поздравлениями. Неизвестно, были ли гости на бракосочетании, а если были, то сколько. Также непонятно, намерены ли влюбленные отпраздновать свадьбу.

Отметим, что скоро в жизни супругов произойдет еще одно важное событие. Александра подарит Петру ребенка. Напомним, о беременности дочери Степана Михалкова и Аллы Сиваковой стало известно в октябре. Александра обнародовала фотографию, на которой демонстрирует округлившийся живот.

Александра Михалкова крайне закрыта для представителей СМИ. Она не выставляет личную жизнь напоказ, не дает интервью и не посещает светских мероприятий. Поэтому журналистам оставалось только догадываться, кто же является отцом ребенка Александры.

Впрочем, вскоре репортеры выяснили, что Михалкова состояла в отношениях с исполнителем главной роли в фильме Кирилла Серебренникова "Ученик" Петром Скворцовым.