Сотникова съехалась с мужем умершей сестры

Журналисты заинтересовались призывом Веры Сотниковой к общественности отыскать ее шубы. Репортеры выяснили, что в момент кражи в доме актрисы проживал муж ее покойной сестры.

Все началось с того, что на своей официальной страничке в Instagram Вера Сотникова кинула клич о помощи. Несколько лет назад у нее украли шикарные шубы. "Девочки! Если кто увидит на улице... это нереальная бирюзовая длинная, широкая (солнце-клеш) шуба. Очень приметная! Пишите! Проведем собственное расследование!" – подписала фото, на которых позирует в тех самых шубах, Сотникова.

Репортеры заинтересовались этим делом и выяснили подробности. Оказалось, кража была совершена из двухэтажного дома в подмосковной деревне Подушкино (сельское поселение Барвихинское), который Вера Сотникова купила осенью 2013 года. В новое жилище актриса въехала с вдовцом своей сестры Владимиром, компетентно сообщает "Московский Комсомолец". Мужчина обжился на первом этаже, а хозяйка заняла второй. При этом издание не уточнило, живут ли Вера и Владимир вместе до сих пор.

В мае 2014 года Сотникова улетела на Каннский фестиваль. Туда ей позвонил Владимир и сообщил, что в их жилище проникли злоумышленники. Якобы ночью, пока он спал, преступники вынесли из дома вещи Сотниковой. После возвращения актрисы из заграницы выяснилось, что плохие парни похитили две ее норковые шубы. Каждый из предметов роскоши стоил 15 тысяч долларов.

Публикация от Вера Сотникова (@sotnikova4141) Дек 21, 2017 at 3:40 PST

Кроме этого, воры стащили две шкатулки с украшениями из золота и бриллиантов, а также часы, осыпанные драгоценными камнями американского производства стоимостью 17 тысяч долларов, и две дорогие сумки. Вера отметила, что следов взлома нет. Скорее всего, по мнению актрисы, преступники проникли через входную дверь, которую Владимир часто забывал запирать.

В доме царил полнейший кавардак. Сотникова рассказала, что после покупки дома замки не менялись и договор на обслуживание системы сигнализации на себя она не переоформляла. В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Однако полиция так и не смогла отыскать украденные вещи артистки.