Счета Никиты Михалкова арестовали после суда

Судебные приставы наложили временный арест на счета Никиты Михалкова, передает "ФедералПресс". Подобное решение связано с тем, что Савеловский суд Москвы обязал режиссера возместить судебные расходы в размере 200 тысяч рублей и свыше 45 тысяч рублей транспортных расходов ООО "ФедералПресс.Медиа" и ООО "ФедералПресс". Деньги были потрачены компаниями во время разбирательства пои иску Михалкова о защите чести и достоинства. Это дело режиссер проиграл.