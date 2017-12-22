Бородина удивила россиян роскошным праздником

Известная ведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками своего Instagram радостной новостью. Младшей дочери звезды исполнилось два года.

По этому поводу девушка устроила роскошный праздник: она украсила квартиру бесчисленным количеством воздушных шаров всех форм и размеров. Помимо обычных, там были надувные персонажи мультфильмов Disney и My Little Pony. Ребенку подарили несколько букетов цветов, один из которых ей вручил отец – бизнесмен Курбан Омаров. На праздник Ксения пригласила аниматоров, одетых в героев мультика "Три кота" – любимого маленькой Теоны. Актеры играли с девочкой в лошадок, ели киндер-сюрпризы и собирали игрушки.

Ксения выложила в свой Instagram фото и видеоотчет с праздника, который поразил подписчиков. Пользователи восхищались красотой именинницы и размахом устроенного праздника. Комментаторы наперебой поздравляли Теону с днем рождения: "Ксюшенька! От души хочу поздравить вашу принцессочку! Она у вас волшебная получилась! Очень смышленая и забавная куклеха! Я сама мама дочки и это действительно счастье! Пусть растёт здоровая и послушная Теоночка! А иначе и быть не может, ведь у неё такие замечательные папа и мама, и кончено поддержка ее Марусенька и Омарчик! Ей очень повезло! С Днем рождения Вас!😍🎉🎉🎉🎁🎈🎈😻(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 21, 2017 at 11:41 PST

"С днем рождения поздравляю Теону.❤🌼🌸🌹🍰 Желаю всего только хорошего в жизни , много улыбок радости веселья и расти умной ,здоровой и красивой девочкой на радость маме и папе!!!!!", "с днем рождения маленькую принцесску Теоночку!!!!здоровья ей крепкого!!!!счастья по жизни!!!", "Поздравляю малышку! Счастья и здоровья маленькой девочке! Надежных и верных людей рядом!!! А в остальном мама с папой помогут! 🌷🌺🎉", – писали комментаторы.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Дек 22, 2017 at 12:11 PST