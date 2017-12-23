Выбор Агутина и Пелагеи взбесил народ

На проекте "Голос-6" прошел полуфинал. Жюри и зрители определили финалистов шоу, однако многие остались недовольны итоговым решением.



Одного шага до финала не хватило двум практически самым популярным участникам шоу – Антону Лаврентьеву и Брендону Стоуну. В полуфинале Лаврентьев исполнил зажигательную песню Love Runs Out группы OneRepublic. Брендон Стоун, который является этническим грузином, спел всесоюзный шлягер – "Тбилисо".

Хоть Лаврентьев и прослыл любимчиком публики, в полуфинале от него отвернулась и наставница Пелагея, и зрители – Антон получил лишь 25% голосов.

А вот в ситуации со Стоуном разыгралась настоящая драма. Зрители отдали ему 51,7% и все зависело от решения Леонида Агутина. Наставник без колебаний выбрал соперника Брендона.





Также проект покинул Данил Буданов, которого тщетно пытался спасти Дима Билан (наставник дал своему любимцу 60%). Не выдержала конкуренции и Лора Горбунова, девушка из команды Александра Градского очень не убедительно выглядела в полуфинале.

Зрители возмущены уходом своих любимцев. "Ну как так? Почему классных певцов выгоняют?", "Не справедливо", "Не интересный сезон, всех самых крутых сливают", – написали в соцсетях разочарованные поклонники.

Между тем в финале шестого сезона "Голоса" сразятся Селим Алахяров, Тимофей Копылов, Ян Гэ и Ладислав Бубнар. Заключительный выпуск шоу состоится под самый Новый год – 29 декабря.