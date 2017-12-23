Авраам Руссо: Женщинам дали слишком много прав

Певец Авраам Руссо нашел крайнего в конфликте со своей женой Мореллой. По мнению артиста, во всем виновато современное общество.

"Я не могу винить во всем Мореллу, так же как и себя. Но я уверен, что подобные конфликты в последнее время участились не случайно. Женщинам в XXI веке дали слишком много прав. Они стали другими, поэтому и происходят подобные истории", – заявил Руссо.

При этом певец уверен, что его супруга одумалась и хочет воссоединить семью. "У Мореллы есть намерение ко мне вернуться. Это очень важно для меня – знать, что она думает по этому поводу. Да, определенный прогресс в наших отношениях есть, но сказать, что мы сошлись, на сегодняшний день я не могу", – отметил артист.

Авраам отметил, что у него еще есть вопросы, которые нужно решить. "Я не хочу начинать все заново, когда у нас еще есть невыясненные моменты. Мы должны договориться обо всем и только потом уже думать о будущем. Но моя интуиция подсказывает, что вероятен любой исход событий", – заинтриговал певец.

Руссо считает, что разлука с любимой пошла ему на пользу. "Мы оба почувствовали, как быть друг без друга. Очень важный фактор для отношений – наличие детей. Надо думать о них", – цитирует артиста "Собеседник".

Ранее Dni.Ru писали о скандале, центром которого стала семья музыканта. В распоряжении редакции оказался телефонный разговор между Руссо и женой. У музыканта явно сдавали нервы, и на записи слышно, как он унижал и оскорблял мать дочерей, красивую женщину, которой прежде признавался в любви. "Похорони себя!" – слышно, как кричит он Морелле в трубку.

