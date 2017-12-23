Отец Фриске подрался с Шепелевым

Владимир Фриске дал откровенное интервью. Он признался, что вступил в потасовку с отцом Дмитрия Шепелева.

Владимир Фриске стал гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В самом начале шоу Лера не смогла сдержать слез, когда Владимир признался, что Жанна очень тепло к ней относилась. "Ох, разговор еще не начался, у меня слезы в глазах. Мы так каши со мной сегодня не сварим..." – смахивая слезы и вздыхая, призналась Лера. Она даже начала обмахиваться планшетом с вопросами, чтобы немного успокоиться. Владимир предложить ей выпить "водички".

Наконец Кудрявцева справилась с собой и беседа состоялась. Очень много говорили о Дмитрии Шепелеве, возлюбленном Жанны Фриске. Владимир признался, что при первой встрече он произвел на него приятное впечатление. Однако дальнейшие поступки телеведущего заставили Владимира пересмотреть к нему отношение.

К примеру, он рассказал, как стал свидетелем того, что Шепелев со всей силы пнул маленькую собачку его младшей дочери Натальи, когда та не видела. Собака завизжала, Наташа услышала и спросила, что случилось. Дмитрий ответил, что собака, наверно, его испугалась. Владимир же, увидев всю сцену от начала до конца, прямо спросил у него, зачем он это сделал и почему не признался.

По словам Фриске, именно Жанна сделала Дмитрия тем, кем он сейчас является. Так, она связывалась относительно него с Константином Эрнстом. Она Дмитрия одевала, делала дорогие подарки. Интересно, что при звонках, когда Шепелев брал трубку, он представлялся мужем Жанны Фриске. "Она его очень любила, а он ее использовал как толчок", – заявил Фриске.

Зашла речь о родителях Дмитрия. Владимир рассказал, что знаком с ними. "Отец очень порядочный человек. В семье не имеет слова", – так охарактеризовал родителя Шепелева Фриске. Он рассказал случай.

Однажды, когда Жанна была уже в тяжелом состоянии, они сидели все вместе за столом, выпивали, и Шепелевы начали делить деньги певицы, спрашивая, что достанется Платону. Владимир возмутился и ответил, что Жанна еще будет жить 100 лет. Слово за слово, в итоге, Владимир не выдержал и схватил отца Шепелева и "об стену", как он выразился, а затем прогнал. Однако на следующее утро те вернулись как ни в чем не бывало.