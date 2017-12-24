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Бузову отругали за страдания по Тарасову

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
После того, как бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов объявил о помолвке с новой возлюбленной – Анастасией Костенко, певица опубликовала на своей странице в Instagram проникновенное стихотворение. Подписчики тут же решили, что между двумя этими событиями есть связь.
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Поклонники уверены, что Ольга Бузова до сих пор испытывает нежные и трепетные чувства к своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Не зря вся лирика певицы проникнута внутренними страданиями, а сама она так и не смогла завязать новые отношения. Поэтому пользователи Сети ни секунды не сомневались, из-за чего на ее странице в Instagram появилось проникновенное стихотворение – все дело в помолвке футболиста.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Ты обязана быть красивой.
Пусть обидел. Встала – ушла.
Обладай своей гордостью, силой.
Несмотря на то, что болит душа.

Ты обязана быть красивой.
Смейся, пой, не показывай боль.
Даже, если ты нелюбима.
Не меняй никогда свою роль.

Ты обязана быть красивой. При погоде любой. Каждый час.
Даже, если будет тоскливо улыбнись всем и спой джаз.
Будь всегда и везде счастливой. Завораживай этой чертой.
Ты обязана быть красивой. Не только внешностью, но и душой.

Подписчики отругали певицу за то, что она постоянно оглядывается в прошлое и посоветовали больше сил потратить на построение счастливого будущего. "Оляяяяяяя!!!! Открой глаза!!! На нашем свете столько красивых и умных мужчин, что голова кругом идет... ты посмотри как бывшее твоё чудо природы отдыхает!!?!??!??! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Одно не понятно, зачем ты БЫВШЕМУ пиар делаешь?!?!?!",  "вы очень много плачите ... не стоит . Раны затянутся , все забудется .... и все будет замечательно", "Хватит стонать 🙄", – наперебой советовали комментаторы.

Нашлись и те, кто просто поддержал певицу. Ей посоветовали не обращать внимание на крики завистливых критиков и покорять все новые вершины – выпускать дизайнерские линии одежды, снимать великолепные клипы, записывать трогательные песни, писать книги и сочинять талантливые стихи.

Автор: Геннадий Куприянов24 декабря 2017, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

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