Очередной эфир программы "Сегодня вечером" на Первом канале был посвящен юбилею программы "Время". Во время передачи стало известно, что ведущего Максима Галкина пытались пропихнуть на телевидение по блату.

В студии Первого канала собрались действующие и бывшие ведущие программы "Время", а также легендарные корреспонденты, известные журналисты и другие причастные к выпуску передачи, передает StarHit. Среди них был и однофамилец Максима Галкина – Александр Петрович Галкин, который во "Времени" отвечал за тему космоса и много работал в горячих точках.

"Говорят, вы имеете прямое отношение к карьере одного телеведущего, а именно Максима Галкина?", – поинтересовалась у него ведущая Юлия Меньшова. Тогда он рассказал о том, как впервые услышал о талантливом артисте. Все произошло на встрече с отцом Максима Галкина.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Дек 23, 2017 at 8:52 PST

"Я тогда был заведующим корпунктом по балкано-черноморскому региону. И в 97 год в Болгарию пришел транспорт – сто танков и сто бронетранспортеров. Командовал всей этой экспедицией генерал-полковник Александр Александрович Галкин. Я пошел к нему на интервью", – отметил Александр Галкин.

"После он мне сказал: "У меня сын такой талантливый, говорят. И никак не может пробиться на телевидение". А я ему говорю: "Ну, я никак на эту ситуацию повлиять-то не могу". Тем не менее Максим оказался настолько талантлив, что теперь он телевизионная звезда!", – добавил журналист.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Ноя 17, 2017 at 11:18 PST

Таким образом, он отметил, что несмотря на попытку продвинуть талантливого сына, Максим Галкин всего добился сам. Это подтвердил и сам юморист. "Отец мог вот так в частной беседе. Он меня не продвигал, хотя был знаком со многими", – подчеркнул Максим Галкин.