Откровения о Пугачевой оказались жестоким обманом

Слухи о том, что Алла Пугачева решила отказаться от съемок в новогодних огоньках не нашли своего подтверждения. Певица провела годовщину свадьбы с Максимом Галкиным на записи эфира "Новогодняя ночь на Первом".

Россияне с тяжелым сердцем ждали наступления Нового года. Радость от грядущего праздника омрачало беспокойство за судьбу новогоднего эфира – в Сети ходили упорные слухи о том, что Алла Пугачева решила не принимать участие в съемках. Для некоторых зрителей она уже успела стать своего рода символом праздника наряду с елкой и боем курантов. Поэтому многие опасались, что без привычного лица на экране оливье может встать у них комом в горле.

К счастью, все слухи оказались лишь жестоким обманом. Певица все же озарит своим присутствием телеэкраны страны в новогоднюю ночь. 23 декабря состоялись съемки ее номера для передачи "Новогодняя ночь на Первом", передает сайт "Комсомольская правда". Примечательно, что работе Аллы Пугачевой не помешала даже шестая годовщина ее свадьбы с Максимом Галкиным.

Запись проходила в шикарном отеле в центре Москвы. Сообщается, что съемки Пугачевой назначены на 24 декабря.

Отметим, ранее о том, что россиянам не стоит начинать бояться раньше времени, говорил Максим Галкин. "Это слухи, что она отказалась выступать. Если Алла захочет, она споет. Так что включайте телевизор!", – рассказал он.

Ранее директор певицы Елена Чупракова намекала, что новогодняя ночь у телезрителей из России может пройти без любимой певицы. А знакомые Аллы Пугачевой и вовсе рассказывали, что сниматься она не хочет, так как не записала новых песен. Некоторые поклонники опасались, что Примадонна обиделась, ведь при голосовании зрителей среди кандидатов на гостей новогоднего огонька на Первом канале она оказалась лишь на десятом месте.