Невеста принца Гарри угодила в расистский скандал

В Великобритании не смолкает скандал, вызванный оригинальным дизайном броши принцессы Майкл Кентской, Марии Кристины фон Рейбниц. На прием, где присутствовала невеста принца Гарри Меган Маркл, она надела украшение, изображающее чернокожего человека.

Производители женских брошей стремятся удивить своих клиентов все новыми формами украшений. Помимо абстрактных фигур, им придают формы животных, зданий, цветов и даже женских профилей. А вот носить брошь в виде чернокожего человека – это уже расизм, уверены британцы.

Все началось с того, что украшение оригинального дизайна они заприметили на пальто принцессы Майкл Кентской. Особое возмущение поборников полтикоректности вызвал тот факт, что эту брошь Мария Кристина фон Рейбниц надела на прием, где присутствовала невеста принца Гарри, передает "Би-би-си". У нее смешанные корни и в роду были чернокожие, напомнили критики. Таким образом. девушка невольно угодила в расистский скандал только из-за своего происхождения.

Baroness Marie Christine von Reibnitz pic.twitter.com/nxT65Y0SKM — Bachana Mdzeluri (@bachanamdzeluri) 23 декабря 2017 г.

В итоге Мария Кристина фон Рейбниц была вынуждена покаяться перед простым народом. "Ее Высочество приносит свои извинения и очень сожалеет, что могла невольно кого-то обидеть", – сообщил пресс-секретарь принца и принцессы Кентских.

Кроме того, они ясно дали понять, что больше в свет с такой брошью принцесса не выйдет. Впрочем, раньше она неоднократно демонстрировала публике это украшение, и тогда бурной реакции не следовало. "Эта брошь была получена в подарок и раньше надевалась уже много раз", – уточнил пресс-секретарь.

Мода на броши в стиле "блэкмур" возникла еще в XVII-XVIII веках. Теперь коллекционерам предстоит задуматься – не станет ли их увлечение украшениями прошлых веков поводом для возникновения очередного расистского скандала.