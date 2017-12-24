Съемки Пугачевой в новогоднем огоньке приравняли к спецоперации

Написанная Влади песня станет главным сюрпризом новогодней ночи. Примадонна в последний момент великодушно согласилась не бросать россиян и спеть для них сразу после обращения президента страны.



Съемки "Главной новогодней ночи" на Первом канале подошли к концу, и телевизионщики начали монтировать программу, которая уже через неделю выйдет в эфир. Как вдруг сверху пришла команда: срочно готовиться к дополнительной смене. Алла Пугачева решилась-таки! Певица долго думала, прикидывала, на какой из "кнопок" ей предложат лучшие условия. Победил Первый канал.

Запись проходила глубокой ночью в режиме повышенной секретности возле отеля "Арарат Парк Хаятт" (в нем, кстати, когда-то жила Мадонна) в центре Москвы, чтобы зеваки не мешали. Была и еще одна точка съемок – артистка прогулялась около Большого театра.

Все происходящее напоминало спецоперацию! Как говорят, даже технический персонал до последнего не знал, кого именно предстоит снимать. Съемки проходили на улице, но Пугачева стойко держалась. Она сделала несколько дублей и осталась довольна работой. А еще больше –солидным гонораром.



На огоньке Примадонна исполнила новую песню на слова Олега Влади "Я летала". "Специально для новогоднего огонька на Первом по просьбам поклонников", – пояснила Примадонна выбор.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 24, 2017 at 6:18 PST



С этим 34-летним автором из Новосибирска певица сотрудничает уже давно. В "Рождественских встречах – 2013", например, прозвучали четыре его композиции, в том числе "Вот и все", которую спела Пугачева. Влади считается одним из главных российских хитмейкеров, который пишет хиты для Лободы, Эмина, Орбакайте и Лорак.





Пугачева с его новой песней станет самой взрослой участницей новогоднего огонька на Первом. В основном развлекать россиян будут полсотни молодых артистов родом с Украины – группы Artik & Asti, "Грибы", Alekseev, Ани Лорак, Светлана Лобода, Вера Брежнева. Снимали их не в павильоне, как прежде, а на городских улицах – на фоне московских новогодних красот.

