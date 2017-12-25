Дмитрий Колдун поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Дмитрий Колдун в 2017-м появлялся на страницах Dni.Ru по нескольким громким поводам. Например, об артисте писали в связи с его нашумевшим выступлением в гей-сауне Москвы. Там Колдун исполнил свои хиты – от шлягеров времен "Фабрики звезд – 6" до песни Work Your Magic, с которой в 2007 году участвовал в "Евровидении" от Белоруссии. Толпе разгоряченных гостей гей-сауны, судя по вздыбленным полотенцам на их бедрах, представление очень понравилось.

Кроме того, он комментировал нам отбор российского претендента для поездки на "Евровидение" в Киев. "Нашему участнику этого года надо знать, что времена непростые и может случиться все что угодно. Самое важное – не вестись ни на какие провокации", – отметил певец.



