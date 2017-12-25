Ольга Казаченко поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Ольга Казаченко в 2017-м становилась героиней публикаций Dni.Ru более 30 раз. О ней писали в связи с рождением ребенка от знаменитого певца. Вся страна обсуждала результаты ДНК-теста на установление отцовства, следила за ее судебными тяжбами с мужем. Масла в огонь подливала директор исполнителя, обзывая и угрожая Ольге. Как отметила Казаченко, больше всего она хочет, чтобы ад, в который превратилась ее жизнь, закончился.

Для материалов об Ольге был и творческий повод. В интервью Dni.Ru Казаченко призналась, что певческая карьера складывается столь удачно, что ее часто приглашают спеть на корпоративах. Особенно резонансным оказался материал о планах организовать дуэт с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Я была на ее концерте в Доме музыки. Она очень талантлива и виртуозна, – рассказала Казаченко. – А какое у нее экспрессивное туше! Мне кажется, мы бы даже могли подготовить совместный номер для "Евровидения".