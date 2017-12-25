Диана Арбенина поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В начале 2017-го лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина удивила народ, снявшись в эротическом видео "Оченьхотела". Поведение 42-летней певицы, оголившей свои прелести, вызвало споры. Пользователи Сети, не ожидавшие подобного от матери двух детей, просто оцепенели.

А в конце года Арбенина выступила с неожиданным заявлением: "Я думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м – посмотрим. Все-таки год Собаки – значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой. А если нет, ничего страшного. Лучше не жениться, чем потом разводиться".