Родион Газманов поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Родион Газманов появляется на страницах Dni.Ru регулярно – он делает грамотные обзоры новинок мирового автопрома. Кроме того, читателям было интересно узнать мнение молодого артиста о различных событиях. Например, после взрыва в петербургском метро Родион размышлял о том, нужно ли звездам отменять концерт в день скорби.

А в июне Газманов через Dni.Ru пообещал коньяк украинским экстремистам. Попав в список врагов Незалежной, певец стал часто получать приглашения выступить в Крыму – его буквально атакуют промоутеры. "Я получил много предложений на второй летний тур и даже готов передать бутылку конька экстремистскому сайту "Миротворец" за такую рекламу!" – посмеялся Родион.