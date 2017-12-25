Юлианна Караулова поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В конце января 2017-го мир российского шоу-бизнеса и клубной культуры потрясла трагедия. Смерть одного из основателей Soho Rooms Сергея Ткаченко стала ударом для многих артистов. "Все, кто с ним знаком, никогда бы не подумали, что так может произойти", – заявила тогда певица Юлианна Караулова.

А в августе поклонники обсуждали ее феерическое выступление на опен-эйре Europa Plus Live, который стал главным музыкальным событием минувшего лета в Москве.