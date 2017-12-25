Александр Панайотов поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В начале 2017-го все обсуждали финал пятого сезона суперпроекта "Голос". Победителем по итогам зрительского голосования стала Дарья Антонюк из Красноярского края. Для многих это оказалось неожиданностью, ведь лидировал во всех тотализаторах Александр Панайотов. Зато после участия в громком проекте Первого канала карьера Александра резко пошла вверх. На протяжении года он выступал на лучших сценах, участвовал в сборных концертах, появлялся на обложках журналов и входил в число желанных гостей на звездных вечеринках.

А самым читаемым материалом о певце в 2017-м стал текст под названием "Панайотов с одним чемоданом ночью пересек границу России". В нем артист рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться во время поездки на музыкальный фестиваль "Рандеву" в Юрмале.