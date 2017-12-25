Александр Ревва поздравил Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

В День святого Валентина корреспондент Dni.Ru встретился с Александром Реввой за кулисами Кремлевского дворца. Там он решил научить всех правильно целоваться. И использовал для этого... помидор! "Нужно нежно поцеловать сначала в носик, потом в щечки", – комментировал артист свои действия. Однако вкус томата Ревве не понравился, и он логично заметил, что целовать все-таки лучше настоящих женщин и в губы.

А осенью поклонники обсуждали появление Аллы Михеевой в клипе Александра Реввы, вернее его альтер эго Артура Пирожкова. Аллу там узнать весьма тяжело: для роли она облачилась в простенькое голубое платье и надела черный парик.