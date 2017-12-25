Светлана Лобода поздравила Dni.Ru с Новым годом

Главные звезды страны – те, о ком наш портал писал на протяжении года, обратились к читателям с приветствиями и пожеланиями.

Сексуальная киевлянка Светлана Лобода в этом году совершила феноменальный прорыв и завоевала все главные музыкальные награды России: "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", "Песня года" и "Высшая лига". О ней Dni.Ru писали особенно много и часто.

В марте, накануне первого сольного концерта в Москве, Светлана впервые рассказала о причинах разрыва с отцом своей дочери Евы: "Я старше Андрея на три года. Может быть, и мудрее поэтому. В определенный момент наши мировоззрения и стремления настолько разошлись, что нам стало трудно вместе. Я по своей сути локомотив, всегда двигаюсь вперед. Андрей больше склонен к медитации, к спокойной семейной жизни..."

А уже осенью мы писали о романе певицы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Немец после знакомства летом в Баку был заинтригован, а блондинка сопроводила историческое фото с ним подписью: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".